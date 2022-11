DIRECT. Réforme de l'assurance-chômage : "Quand ça va mieux, on durçit les règles, quand ça va moins bien, on protège davantage", explique Bruno Le Maire

Ce qu'il faut savoir

Le gouvernement dévoile son plan. Lors d'une réunion au ministère du Travail, lundi 21 novembre, Olivier Dussopt présente aux organisations patronales et syndicales "les arbitrages retenus" par le gouvernement pour la nouvelle réforme de l'assurance-chômage. Invité de franceinfo lundi, Bruno Le Maire a assuré que la France était "sur la voie du plein emploi", mais qu'il était "juste et nécessaire" de faire évoluer les règles de l'assurance-chômage "de manière souple". "Quand ça va mieux, on durçit les règles, quand ça va moins bien sur le front de l'emploi, on protège davantage", a-t-il expliqué. Suivez notre direct.

Aucune modification de l'indemnisation. Le gouvernement a exclu de toucher au niveau de l'indemnisation et a renoncé à une variation des règles en fonction de la situation locale de l'emploi, trop complexe à mettre en œuvre. "Nous n'allons pas moins indemniser, nous allons travailler sur la durée d'indemnisation", en conservant "un plancher", a confirmé Olivier Dussopt dimanche.

Les conditions d'accès ne changeront pas. Le ministre du Travail a également déclaré que le gouvernement "ne diminuera pas le nombre de personnes éligibles à l'ouverture de droits à l'assurance-chômage". Il faudra toujours avoir travaillé six mois sur une période de référence de 24 mois (ou 36 mois pour les 53 ans et plus) pour être indemnisé.

Quelle durée d'indemnisation ? Actuellement, la durée d'indemnisation est appliquée selon le principe un jour travaillé, un jour indemnisé, avec un maximum de 24 mois pour les moins de 53 ans, 30 mois pour les 53-54 ans et 36 mois pour les 55 ans ou plus. Lorsque la situation du marché du travail sera considérée comme bonne, la durée d'indemnisation sera minorée.