Retraites : l’augmentation repoussée à septembre

Mardi 9 août après-midi, mauvaise surprise pour Anita Vanmansart lorsqu’elle consulte son compte en banque. Comme au début de chaque mois, cette ancienne ouvrière touche sa retraite, mais aujourd’hui, elle espérait plus. Elle aurait dû toucher 47 euros de plus. Sa retraite aurait dû augmenter de 4 %, comme le prévoit la loi sur le pouvoir d’achat, mais le texte a été adopté plus tard que prévu. Les caisses de retraite ne feront le versement que dans un mois, le 9 septembre, avec un effet rétroactif depuis le 1er juillet.



Des négociations cet automne

Pour Anita Vanmansart, c’est un mois de plus à faire des concessions. La revalorisation est inférieure à l’inflation et cela pourrait aussi être le cas des retraites complémentaires au 1er novembre. Elles sont négociées par les partenaires sociaux, mais la règle de calcul est moins avantageuse lorsque l’inflation est forte. Les négociations commenceront en octobre.