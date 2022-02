Maltraitance dans les Ehpad : la parole continue de se libérer

C'est l'une des pires expériences de sa vie. Ludivine Leroy a travaillé dans un Ehpad privé du Pas-de-Calais. Elle était auxiliaire de vie et maltraitante malgré elle. Pour gagner du temps, on lui demandait de faire la toilette des résidents en pleine nuit. "Mais on ne fait pas ça à n'importe qui, seulement les gens atteints de la maladie d'Alzeimher", confie-t-elle. On lui demande même de retirer des perfusions, un acte médical pour lequel elle n'a pas été formée.

De nombreuses familles portent plainte

Marie Poette, quant à elle, gardera longtemps en mémoire les larmes de sa mère, ancienne résidente d'un Ehpad associatif. Sa maman se plaignait régulièrement du manque de soins. Comme elle, beaucoup de familles témoignent aujourd'hui de ces mauvais traitements et sont de plus en plus nombreuses à porter plainte. "Il n'y a pas un jour où on ne reçoit pas d'appel de famille", assure Me Fabien Arakelian, avocat de familles de résidents en Ehpad. Ce dernier a porté plainte contre plusieurs établissements pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui.