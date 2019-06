Maisons de retraite : la campagne, nouvel eldorado pour les seniors

Aller faire ses courses à pied le matin ou cultiver son jardin. Des petits plaisirs offerts par les Marpa, des maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie. De petites structures, d'environ 25 logements, entourées de nature en pleine campagne. Lucienne Ravaux s'est installée dans un studio confortable à Rozay-en-Brie en Seine-et-Marne. "On peut sortir, aller en ville. C'est la liberté totale, on est bien", détaille la retraitée de 86 ans.

Liberté et grand air indispensables

"Le soir je mange chez moi. Je me prends du persil, de la ciboulette, du romarin", indique de son côté Étienne, locataire de 90 ans qui a travaillé à la mine pendant plus de trente ans. La liberté de cultiver ses propres aliments au grand air est considérée comme un véritable plus pour les personnes âgées. Les Marpa sont financées par les collectivités locales et s'adressent aux seniors autonomes qui peuvent se sentir fragiles. Une prestation qui s'élève à 1 540 € par mois, charges et repas compris.

