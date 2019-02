Italie : l'âge de départ à la retraite abaissé de 67 à 62 ans

Danilo Faccenna, 62 ans, pourra-t-il partir à la retraite de manière anticipée ? Il travaille dans une société privée de téléphonie. Jusqu'alors en Italie, la grande majorité des salariés devait cotiser jusqu'à 67 ans. Mais la loi vient de changer. La nouvelle règle, c'est celle du quota 100. En clair, on additionne l'âge et les années d'ancienneté professionnelle, et si le total dépasse 100, la retraite est accessible, l'âge minimal requis étant de 62 ans.

Le financement inquiète

Cette mesure est une promesse majeure du Mouvement 5 étoiles et de son chef Luigi Di Maio. Objectif : baisser l'âge moyen de la retraite et laisser ainsi plus de place aux jeunes dans les entreprises. En un mois, 43 000 personnes ont déjà déposé un dossier, des hommes à 80% avec une surreprésentation des fonctionnaires. La mesure fait débat chez les Italiens, car le problème est celui des finances de l'État, déjà endetté à 130% de son PIB alors que la mesure va coûter sept milliards d'euros par an. Danilo Faccenna ne va partir à la retraite, car il va gagner davantage en continuant à travailler. La mesure est expérimentée trois ans, le temps pour le gouvernement d'en mesurer les effets sur le marché du travail et sur les finances publiques.

