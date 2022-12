La prime à l'embauche des apprentis fixée à 6 000 euros en 2023, annonce le ministre du Travail

En augmentant l'aide pour les alternants mineurs, le nouveau dispositif vise à favoriser l'embauche des apprentis de niveau bac ou inférieur, souligne le ministère du Travail.

La prime à l'embauche des apprentis sera fixée à 6 000 euros en 2023, pour un mineur comme pour un majeur de moins de 30 ans, a annoncé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, jeudi 1er décembre. Actuellement, cette aide à l'embauche d'alternants (qui concerne aussi les jeunes en contrat de professionnalisation) est de 5 000 euros pour un mineur et 8 000 pour un majeur, ce qui rend le coût de la première année quasi nul pour l'employeur. Décidée pendant la pandémie de Covid-19, cette aide a été prolongée à plusieurs reprises. En 2023, elle sera versée à toutes les entreprises pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre, pour la première année d'exécution du contrat.

Accessible aux jeunes de 16 à 29 ans, l'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique et formation au métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé son contrat. Le gouvernement table sur plus de 800 000 contrats d'apprentissage signés en 2022, et se fixe un objectif d'un million en 2027. En 2021, 733 000 contrats avaient été conclus, soit deux fois plus qu'en 2019.

En augmentant l'aide pour les alternants mineurs, le nouveau dispositif vise à favoriser l'embauche des apprentis de niveau bac ou inférieur, souligne le ministère du Travail. "L'objectif est aussi de rendre le dispositif plus lisible pour les jeunes et leurs employeurs", ajoute-t-il.