Le nombre de créations d'entreprises a atteint un record en France en 2018

Portées par le développement de la livraison à domicile, ce sont les activités de transport et d'entreposage qui ont le plus contribué à cette hausse.

Les créations d'entreprises en France ont atteint, en 2018, le nombre record de 691 000, a annoncé l'Insee, mardi 29 janvier. Elles ont été tirées par une progression de 28% des micro-entreprises et de 20% des entreprises individuelles classiques.

Le total des créations d'entreprises, en hausse de 17% par rapport à 2017, est le plus élevé jamais atteint depuis la création du statut d'auto-entrepreneur en France en 2009, devenu entre-temps micro-entrepreneur et qui obéit à des contraintes administratives allégées.

Le succès de la livraison à domicile

Ce sont les activités de transport et d'entreposage qui ont le plus contribué à la hausse. Cet envol est dû pour l'essentiel aux activités de courrier et aux services de livraison à domicile.

Géographiquement, les créations d'entreprises s'accroissent dans presque toutes les régions. Les créateurs d'entreprises ont en moyenne 36 ans ; 40% d'entre eux sont des femmes.