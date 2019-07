Commerce : l'accord UE/Mercosur n'est pas digéré en France

"Honteux" pour LFI, "une déclaration de guerre" pour le RN, "un coup de poignard" pour LR. Le traité prévoit des accords de libre-échange entre l'Union européenne et quatre pays d’Amérique latine réunis dans le Mercosur : Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. "Qu’ils pactisent avec Jair Bolsonaro, qui massacre la forêt amazonienne, qui a réautorisé des centaines de pesticides jusque-là interdits... Tous les scandales politiques sont liés à l'industrie du bovin au Brésil. Cet accord avec le Brésil de Bolsonaro est une honte pour l'Europe" , assène Yannick Jadot, député européen EELV.

Dans la majorité aussi, le ton monte. Pour l'éleveur et député LREM Jérémy Decerle, "les agriculteurs et les consommateurs méritaient plus de respect". La pression s'accentue sur Emmanuel Macron, qui assure que toutes les garanties ont été prises pour respecter l'accord de Paris sur le climat et pour éviter de déstabiliser les filières européennes.

