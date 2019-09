Essonne : un maire sur tous les fronts

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans sa petite commune, il multiplie les réunions. À 48 ans, Grégory Courtas est maire de Pussay, dans l'Essonne, et déplore la complexité de son travail. "Pour les administrés, le maire c'est un peu Dieu, celui qui va résoudre tous vos problèmes", confie l'élu. Mais ce dernier est fier de son café encore ouvert, de ses commerces de proximité et de ses services.

Favoriser les initiatives biologiques

Afin de favoriser les projets locaux, Grégory Courtas est venu en aide à Florent Sebban, agriculteur bio. "Pour nous, c'était compliqué de s'installer et d'avoir accès à la terre, on a fait face à plusieurs collectivités, et puis on a enfin réussi à trouver une commune et un maire qui avait la volonté politique pour lever les obstacles qui se posent pour une installation de jeunes en agriculture biologique", explique l'agriculteur. Le maire lui a aussi donné accès à l'eau et à l'électricité. Il compte encore multiplier les initiatives écologiques pour attirer de nouveaux arrivants à Pussay.

