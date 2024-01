Consommation : des traitements interdits utilisés dans les eaux minérales Nestlé

Pendant plusieurs années, les eaux minérales du groupe Nestlé ont été traitées de manière illicite. Les associations de défense des consommateurs demandent la vérité.

Sur leurs étiquettes, les eaux minérales promettent une eau naturelle pure et donc non filtrée. Pourtant, pendant des années, certaines eaux en bouteille ont été traitées de manière illicite. Le groupe Nestlé est notamment pointé du doigt avec ses marques d'eau en bouteille : Contrex, Hépar, Vittel et Perrier. La firme reconnaît avoir utilisé des systèmes de filtration jusqu'en 2021. Un traitement non conforme qui était indispensable, selon elle, pour garantir la qualité de ses eaux de source.

Quatre puits problématiques fermés en 2021

Les associations de défense des consommateurs réclament que toute la lumière soit faite. "La vraie question, c'est : 'Depuis quand ces produits qui sont non conformes au regard de la réglementation sont sur le marché ?'" demande Ingrid Kragl, de l'ONG Foodwatch. L'entreprise a fermé en 2021 quatre de ses puits qui posaient problème dans les Vosges. Elle assure qu'à ce jour, toute sa production d'eaux minérales est conforme à la réglementation.