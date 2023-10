Budget : Bruno Le Maire appelle la majorité à trouver "un milliard d'économies supplémentaires" en 2024

Le ministre des Finances a appelé la majorité à réaliser des économies supplémentaires, à l'occasion de l'examen du projet de budget 2024.

Il veut "reconstituer les réserves financières" de la France. Bruno Le Maire a appelé la majorité, dans un entretien à Sud Radio, lundi 9 octobre, à dégager "un milliard d'euros d'économies supplémentaires à l'issue du débat parlementaire" sur le projet de budget 2024. Les débats sur le projet de loi de finances 2024 débutent mardi au Parlement. "L'économie française résiste bien, s'est félicité le ministre de l'Economie et des Finances. Le point plus difficile, c'est nos finances publiques et la dette. Quand on voit qu'il y a une chose qui doit être corrigée, il faut le faire."

"Nous avons beaucoup dépensé, c'était utile et nécessaire, pour faire face à la crise du Covid. On a évité des dizaines de milliers de faillites, des centaines de milliers d'emplois détruits, a-t-il rappelé. Maintenant, si jamais il devait y avoir une nouvelle crise, (...) il faut reconstituer nos réserves financières." "Ce serait formidable si la France pouvait envoyer ce message, gouvernement et majorité, que nous sommes capables d'améliorer la copie du gouvernement, non pas avec de nouvelles dépenses, mais avec un milliard d'économies supplémentaires. Voilà l'ambition que je fixe à notre majorité", a encore déclaré Bruno Le Maire, promettant d'être "intraitable sur la bonne tenue de nos finances publiques, sur les économies nécessaires et sur l'accélération du désendettement".