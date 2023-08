Carburant : les prix à la pompe repartent à la hausse

Sur la route des vacances, les automobilistes font grise mine. Les prix à la pompe ont quasiment retrouvé leur niveau record du mois d’avril.

Sillonner les routes en voiture coûte plus cher cet été. À la pompe, les prix repartent à la hausse. On constate que le litre coûte à nouveau 2 euros sur l’autoroute, et 1,90 en ville. Les automobilistes sont résignés. "On n’a pas le choix. On en a besoin pour partir en vacances", concède un père de famille. Un autre, qui part pour l’Espagne, a décidé de mettre juste ce qu’il faut d’essence pour arriver à Barcelone. Il fera alors le plein dans la cité catalane.

Une nouvelle augmentation à venir ?

Après trois mois d’accalmie, les prix à la pompe ont quasiment retrouvé leur niveau record du mois d’avril. Pour certains, les prix élevés ont eu raison des projets de départ en vacances. D’autres adaptent leurs déplacements. Derrière ces hausses, on retrouve l’Arabie Saoudite qui a drastiquement réduit sa production de pétrole. Le prix du baril devrait donc augmenter dans les prochaines semaines, entraînant avec lui une nouvelle hausse des prix à la pompe.