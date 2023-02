Automobile : les casses débordées avec l'arrivée massive de véhicules polluants

Les casses automobiles reçoivent de plus en plus de véhicules depuis la mise en place de zones à faibles émissions, qui limitent la circulation des voitures les plus polluantes.

Dans une casse automobile située à Gerstheim (Bas-Rhin), une machine compresse de plus en plus de voitures, surtout celles qui ont des vignettes Crit'Air de 3 à 5. Dans cet établissement, près de 6 000 véhicules attendent d'être détruits. "On est passés de 250 véhicules au mois à 500 véhicules", explique Francesco Moio, dirigeant de la casse auto.



Des zones à faibles émissions de plus en plus nombreuses

Les concessionnaires sont, eux aussi, débordés. Les voitures vouées à la casse ne sont pas forcément des Crit'Air 5. "Il y en a qui ne passent plus au contrôle technique. Avec les nouvelles lois, la pollution, etc, ça ne passe plus", précise Anthony Reda, chauffeur. Tous ces véhicules, considérés comme trop polluants, seront bientôt interdits dans les centres-villes. Alors, les concessionnaires n'ont plus le choix : leurs voitures d'occasion sont Crit'Air 1 ou 2, mais les autres sont parties à la casse. Les voitures les plus anciennes n'ont par ailleurs plus le droit de rouler dans onze grandes villes en France ; ces zones à faibles émissions (ZFE) seront 43 en 2025.