Automobile : l’usine Renault de Douai passe au 100 % électrique

L’usine Renault de Douai vient de passer au tout électrique, après 50 ans de production de voitures thermiques. Cette mutation pose toutefois encore question en matière d’emploi.

Des lignes de fabrication électrique 100% électriques. Plus de moteur thermique ici, uniquement des batteries. "Vous avez 100% des voitures qui sont des Renault Megane. Nous avons une cadence horaire de 52 véhicules/heure", explique le directeur général d’ElectriCity, Luciano Biando. Cette ligne permettra ensuite de fabriquer d’autres voitures. Dans quelques mois, trois modèles supplémentaires sortiront de l’usine de Douai (Nord). Au total, 300 000 véhicules devraient être produits chaque année.

L’usine tourne en sous-régime

Mais pour l’heure, l’usine tourne en sous-régime. "On sort de trois semaines de chômage partiel, on a repris avant-hier. On nous a convoqué hier pour un CSE en nous disant que la semaine prochaine on ne travaille pas, lundi prochain non plus", raconte David Dubois, secrétaire général de la CGT Renault Douai. Cette période de transition est nécessaire selon le directeur général, qui mise sur une montée en puissance progressive.