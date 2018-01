Turquie : sortie de piste spectaculaire d'un Boeing 737

Comme accroché à la falaise, en équilibre, à quelques mètres de la mer Noire. Samedi 13 janvier au soir, sous une pluie battante, ce Boeing 737 rate son atterrissage à l'aéroport de Trabzon, au nord de la Turquie. Pour une raison inconnue, le pilote perd le contrôle de l'appareil. Sortie de piste : l'avion glisse jusqu'à cette falaise boueuse, stoppé in extremis à quelques mètres du rivage.

Les passagers et l'équipage sont indemnes

À l'intérieur, c'est la panique, comme le montre une vidéo filmée par un passager juste après l'accident. En pleine nuit, difficile pour eux de réaliser que l'avion pique du nez tout près de la mer. Par chance, cet accident spectaculaire n'a fait aucun blessé. Les 162 passagers et les six membres de l'équipage sont indemnes. Après une belle frayeur, ils ont été pris en charge par les secours. L'aéroport a été fermé jusqu'à nouvel ordre, le temps d'établir les causes de cette sortie de piste rarissime.

