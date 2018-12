Sécurité : toujours plus de technologies dans les aéroports

Aéroport international de Shanghai Hongqiao (Chine), l’un des 62 aéroports chinois avec 40 millions de passagers en 2017 et son terminal ultra-moderne. Ici, vient d’être mis en place le premier système d’enregistrement et de contrôle par reconnaissance faciale. 12 secondes à peine pour passer la sécurité. "Je suis Chinois et la reconnaissance faciale, c’est la tendance ici", explique un passager. Tout commence avec 28 automates. Les caméras enregistrent le visage des passagers. La machine scanne la carte d’identité avant d’émettre une carte d’embarquement.

Deux minutes pour s’enregistrer

Ce système est sans aucun doute plus rapide : billet et enregistrement des bagages en moins de deux minutes.Les machines et les nouvelles technologies remplacent les hommes, les hôtesses ou la police de l’air. "C’est plus efficace, il suffit d’arriver à l’aéroport moins d’une heure avant son avion. C’est super rapide", se réjouit une passagère. Ce logiciel de reconnaissance faciale ferait 1 erreur sur 100 000. Pour l’être humain, c’est 1 erreur pour 1 000.