Airbus : les syndicats et la direction s'accordent sur une hausse des salaires

Les syndicats et la direction d'Airbus ont conclu un accord portant sur une hausse des salaires en France de 3,9% sur un an (juillet 2022-juin 2023), puis de 2,9% l'année suivante, a détaillé mercredi 23 mars le syndicat CFE-CGC. La direction d'Airbus, qui a dégagé en 2021 un bénéfice record, a souligné qu'il s'agissait de la plus forte hausse de salaires depuis 20 ans.

"Les salaires vont augmenter de 6,8% sur deux ans, de 3,9% la première année, de juillet 2022 à juin 2023, puis de 2,9% de juillet 2023 à juin 2024, avec une clause de révision pour la deuxième année si l'inflation s'envole", a détaillé Françoise Viallard, coordinatrice CFE-CGC chez Airbus.

L'accord, qui concerne les salariés en France, a été signé par les trois principales organisations syndicales de l'avionneur européen : FO (38%), CFE-CGC (31%) et CFTC (14%). Il concerne Airbus avion (24 000 salariés) et Airbus Atlantique (13 000). Les négociations sont "toujours en cours, et en bonne voie" chez Airbus Defence and Space et Airbus Hélicoptères (Marignane et Le Bourget, 9 000 salariés) sur des bases "à peu près similaires", a précisé Françoise Viallard.