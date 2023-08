Vacances : se former à tout âge aux premiers secours

Sauver des vies n’est pas l’apanage des secouristes. Certains Français profitent de leurs vacances pour apprendre les gestes qui sauvent, car même l’été, des formations sont dispensées, comme à Montréjeau en Haute-Garonne.

Trente compressions thoraciques, suivies du bouche-à-bouche pour insuffler de l’air dans les poumons, jusqu’à l’arrivée des secours. Pour la plupart des participants, c’est une première. "Je pense que c’est utile, ça peut sauver des vies et ça ne nous coûte pas grand-chose au final", dit une jeune femme. C'est l'occasion d’utiliser un défibrillateur, appareil présent dans les centres de secours, les écoles, et dans de nombreux bâtiments du service public.



Repérer les lieux

L’important dans cette initiation est de savoir appréhender une victime pour lui apporter les soins appropriés. Sensibiliser à tout âge pour attirer un large public vers une formation plus poussée et sauver le plus de vie possible. L’étape la plus importante : alerter les secours. Le numéro européen d’urgence est le 112. Pensez aussi à repérer les lieux, afin d’indiquer le plus précisément possible votre localisation.