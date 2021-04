Vacances de Pâques : les clubs de loisirs, une bouffée d'air frais pour les familles

Malgré le contexte sanitaire, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), des enfants profitent pleinement de leurs vacances de Pâques, en plein stage de foot organisé en extérieur. "C'est un plaisir, on peut jouer et s'amuser", se ravit une petite fille. Un garçon, quant à lui, avoue que sans ce stage, [il serait] "resté devant [s]es jeux vidéo et ne serai[t] vraiment pas beaucoup sorti de chez [lui]". Pour limiter les contacts, des exercices spéciaux sont organisées.



Une bouffée d'oxygène pour les enfants mais aussi pour les parents

Ce stage est une bouffée d'oxygène pour ces enfants, autant que pour leurs parents. "C'est un peu compliqué pour nous, parce que voilà, on travaille à la maison, on doit gérer les enfants, et malheureusement ils n'ont pas beaucoup d'activités non plus à l'intérieur de la maison. C'est vraiment très bien pour eux, je suis ravie", explique ainsi une mère de famille.