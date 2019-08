Vacances : ces déchets qui jonchent les autoroutes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Malgré les règles de bonne conduite inscrites sur des panneaux et des conteneurs mis à disposition, les déchets jonchent toujours les bords de routes. Selon une étude, plus d'un fumeur sur deux jette son mégot par la fenêtre et 50% des automobilistes pollueurs ont entre 16 et 24 ans. En cette période estivale, les aires de repos passent d'un nettoyage tous les quinze jours à un nettoyage hebdomadaire. La sortie de ces zones est la plus ciblée par les agents.

Les sorties d'aires particulièrement touchées

"À la sortie des aires, les gens gardent les papiers avec eux (...) et comme vous pouvez le constater sur toute la bretelle, côté chauffeur, les gens jettent les papiers par la fenêtre. On peut mettre un conteneur à 3 mètres, ils n'iront pas jusque-là bas", déplore le responsable sécurité des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Romuald Geoffroy. À la veille d'un week-end de chassé-croisé, les agents d'entretien savent qu'ils devront redoubler d'efforts.

Le JT

Les autres sujets du JT