Plages : les sauveteurs préparent l'été

Sur la plage d'Hossegor (Landes), tous sont des nageurs sauveteurs aguerris. Cet été, ils vont assurer une nouvelle mission sur la cote landaise : renforcer le dispositif de secours héliporté, auparavant assuré par la société nationale de sauvetage en mer. Pendant quatre jours, les sept nageurs-sauveteurs vont multiplier les exercices concrets avec une dizaine de gendarmes dédiés à cette mission estivale. Ils complètent une équipe composée d'un pilote, d'un mécanicien et d'un médecin du Samu. S'ils sont à l'aise dans l'océan, dans les airs, les sauveteurs doivent acquérir des gestes techniques et apprendre une communication spécifique.

Un dispositif unique en France

"Il faut vraiment prendre en compte toutes les mesures de sécurité pour que le secours se passe du mieux possible", explique Stéphanie Geyer-Barneix, maître-nageuse sauveteuse. Deux nageurs sauveteurs seront dédiés à plein temps à cette mission. Pendant deux mois, deux hélicoptères vont intervenir une cinquantaine de fois dans des situations météo et des hauteurs de vague souvent difficiles. Le dispositif est unique en France, adapté aux spécificités du littoral aquitain. En juillet et août, il viendra renforcer les 330 nageurs sauveteurs et la cinquantaine de CRS sur place, sur les 45 plages surveillées landaises.

