Deux lynx boréal naissent dans les Vosges, une première depuis le XVIIe siècle

Deux chatons lynx boréal, une espèce menacée, sont nés au printemps dans le massif des Vosges du nord. C'est une première depuis la disparition du félin de la région au XVIIe siècle, a annoncé vendredi 6 août l'Office français de la biodiversité (OFB). La mère, Lycka, une femelle âgée de 10 ans, avait été relâchée en mars 2020 dans le massif frontalier du Palatinat en Allemagne dans le cadre d'un programme européen de réintroduction, a précisé dans un communiqué l'OFB, qui suit les mouvements de l'animal grâce à un collier GPS.

"C'est la coopération internationale en faveur de la biodiversité qui porte ses fruits", a salué l'OFB, qui souligne que la naissance de cette première portée depuis le retour du lynx dans les Vosges représente "une nouvelle porteuse d'espoir pour l'espèce", même si son statut de conservation demeure "très précaire". Reconnaissable à son pelage beige et à ses grandes oreilles pointues, le lynx boréal est le seul grand félin sauvage présent en France et est classé comme espèce "en danger" sur la "liste rouge" nationale des espèces menacées publiée par l'Union mondiale pour la nature (UICN). Les deux tiers de la population de lynx en France, qui s'élève à 150 individus environ, sont situés dans le massif du Jura. L'animal est également présent dans l'est, dans les Alpes et, de manière sporadique, dans le massif des Vosges.