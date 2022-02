BRUT

Une nappe de poissons morts filmée au large de La Rochelle, dans le golfe de Gascogne qui s'étend sur environ 3000 mètres carrés. Selon l'ONG, on peut parler de centaines de milliers de poissons qui ont été rejetés à l'eau. Les images ont été tournées depuis le Age of Union, le bateau de Sea Shepherd. Le navire est situé dans une zone autour de laquelle son équipage a repéré quatre chalutiers géants, dont le deuxième plus gros au monde, le Margiris. Les poissons sont généralement entassés dans des filets comme le filet du Margiris qui mesure 600 mètres de long par 200 mètres de large. "Quand il est ouvert, donc c'est absolument gigantesque, on peut y entrer des avions de ligne sans problème, sans qu'ils se touchent", explique Thomas Le Coz, le capitaine du navire Age of Union.

Une investigation en cours

Sea Shepherd est actuellement en train d'enquêter pour savoir quel est le navire qui aurait rejeté cette quantité colossale de poissons. Si on s'attarde sur les conclusions de l'association européenne des chalutiers congélateurs pélagiques, cela serait dû à un accident à bord du Margiris. Un filet se serait "brisé accidentellement, relâchant ainsi de manière involontaire des poissons en mer". Une autre hypothèse est avancée : celle de la pratique du high-grading qui consiste à rejeter du poisson commercialisable en mer, en attendant de pêcher du poisson plus cher. Annick Girardin, la ministre de la Mer a quant à elle assuré que "la France défendait une pêche durable" que cela "n'en est pas le reflet" et que ça ne sera pas sans conséquences.