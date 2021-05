Un zèbre poursuivi pendant deux heures dans un parc fermé, sans possibilité de s'échapper, avant d'être tué. Ces images du documentaire "Sur le Front : le monde opaque des enclos de chasse" montrent ce que l'on appelle la chasse en enclos. Au Texas, de nombreux ranchs proposent ce type de chasse fermée, notamment avec des animaux exotiques reproduits en élevage.

Une pratique qui existe en France

On y chasse des animaux européens comme des cerfs et des sangliers. Le principe reste le même : les animaux sont enfermés dans une zone clôturée. Sur l'ensemble du territoire français, il y aurait 485 enclos de chasse, généralement bien plus petits. "La chasse en enclos, c'est ça, c'est pas le chasseur qui se promène dans la nature avec son chien pour écouter les oiseaux, c'est : je viens, j'ai ma carabine et je vais tirer autant de balles qu'il faut et je vais ramener les animaux que j'ai payés à l'avance", fustige Muriel Arnal, présidente de One Voice. Les clôtures limitent aussi les déplacements d'autres animaux vivants dans la forêt. En Sologne, où il existe de nombreux enclos de chasse, on compterait 3000 km de grillage.

Plusieurs associations demandent d'interdire ces pratiques, comme l'a fait la Belgique.