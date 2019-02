Plusieurs centaines de dauphins échoués sur la côte atlantique, l'ONG Sea Shepherd accuse les bateaux de pêche

L'ONG Sea Shepherd, spécialisée dans la protection des mers et de la biodiversité marine, diffuse, jeudi 21 février, des images de dauphins pris au piège dans des filets de pêche dans le Golfe de Gascogne, rapporte France Bleu Gironde. Ces images ont été prises dans la nuit de mardi à mercredi. Elles montrent deux dauphins morts remontés par deux chalutiers.

Pour Sea Shepherd, cela ne fait aucun doute. Ce sont bien les techniques utilisées par les chalutiers, qui pêchent le bar, qui sont responsables de la mort des 600 dauphins, souvent mutilés, retrouvés ces six dernières semaines sur les plages de l'Atlantique.

Sea Shepherd Captures Images of Dead Dolphins in Fishing Nets off French Coast https://t.co/44I4BtMGyS #OpDolphinByCatch #France #fishing #dolphins pic.twitter.com/SlZBkK3VGw