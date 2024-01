Climat : ArcelorMittal va investir 1,8 milliard d'euros, avec l'aide de l'Etat, pour décarboner son site de Dunkerque

Bruno Le Maire a annoncé, dimanche 14 janvier, que le groupe de sidérurgie ArcelorMittal prévoyait d'investir 1,8 milliard d'euros dans la décarbonation de son site de production d'acier de Dunkerque (Nord). Selon le ministre de l'Economie, cela devrait permettre de réduire de près de 6% les émissions de CO2 du secteur industriel en France, alors que l'usine fait partie des cinquante sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre du pays. L'Etat apportera une aide, validée par l'Union européenne, qui pourra aller jusqu'à 850 millions d'euros en fonction des investissements effectivement réalisés, a précisé Bercy.

Emmanuel Macron a salué "un accord historique" permis par le plan France 2030 dédié à l'innovation. "À terme, c'est plus d'1% de nos émissions de CO2 supprimées", s'est-il félicité dans un message sur le réseau LinkedIn. L'argent débloqué par l'entreprise et l'Etat permettra de construire deux fours électriques ainsi qu'une unité de réduction directe du fer, première étape pour produire l'acier décarboné.

Ces installations fonctionnant à l'électricité et au gaz, et à terme à l'hydrogène, se substitueront aux fourneaux fonctionnant au charbon, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de CO2 du site de 4,4 millions de tonnes par an. Les investissements n'ont pas encore été complètement validés par ArcelorMittal mais l'entreprise effectue actuellement les études finales, a précisé Bercy. Les fours et l'unité de réduction directe du fer devraient commencer à fonctionner en 2027.

