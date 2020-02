Brésil : le poumon vert de Rio

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au cœur du tumulte de Rio de Janeiro (Brésil), c'est un havre de paix qui s'étend sur plus de 16000 hectares. Les parcs de la Tijuca et de la Pierre blanche forment à eux deux la plus grande urbaine reboisée au monde. Une nature tropicale qu'Elsa fait découvrir aux touristes. Cette guide française a quitté Paris il y a dix ans par amour pour cette forêt. À quelques mètres des habitations, il existe une centaine de chemins de randonnée. Le parc abrite plus de 70 espèces animales, comme de petits singes.

Une vue imprenable sur la ville

Après 45 minutes de marche, la forêt offre la plus belle vue de Rio. "Je n'imaginais pas voir une telle étendue", confie une touriste. Depuis 1861, un énorme travail de reforestation a été engagé pour offrir cet écrin de verdure aux Brésiliens. La forêt est aujourd'hui déclarée réserve de biosphère au patrimoine de l'Unesco. Alors, les habitants l'entretiennent constamment.