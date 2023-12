Cartons en salles, tournées mondiales, adieux... On a listé les 23 évènements culturels qui ont marqué 2023

Un mouvement social historique à Hollywood, la Palme d'or de Justine Triet et son discours polémique, une cité dédiée à la langue française à Villers-Cotterêts, des records pulvérisés par le film Barbie et la tournée de Taylor Swift, les décès de Tina Turner et de Jane Birkin, l'affaire Depardieu... Retour sur ces évènements, qui ont fait l'actualité culturelle en France et dans le monde en 2023.

La grève historique des scénaristes et des acteurs américains

Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA) se mettent en grève le 2 mai, faute d'être parvenus à un accord avec les studios. Ils souhaitaient une hausse de leurs rémunérations, une meilleure participation aux revenus générés par les plateformes de streaming et des garanties face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Le mouvement prend une ampleur historique à Hollywood quand ils sont rejoints le 14 juillet par les acteurs, réunis au sein de la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) dirigée par Fran Drescher. La grève démarre après trois sorties décisives pour les studios : Mission impossible Reckoning partie 1, Barbie et Oppenheimer. Pendant plusieurs mois, les stars américaines n'apparaissent plus sur les tapis rouges des festivals du monde entier, perturbant notamment la programmation de plusieurs rendez-vous estivaux.

Jane Fonda s'exprime alors que les travailleurs de Starbucks se tiennent sur le piquet de grève avec les membres de la SAG-AFTRA (syndicat des acteurs) et de la Writers Guild of America (WGA, syndicat des scénaristes) devant les studios Netflix le 28 juillet 2023 à Los Angeles, en Californie. (MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)





Les scénaristes parviennent finalement à un accord le 24 septembre et mettent fin aux piquets de grève. Quelques semaines plus tard, le 8 novembre 2023, c'est au tour des comédiens, qui avaient des revendications similaires aux scénaristes d'obtenir gain de cause après 118 jours de grève. La présence de l'équipe du film Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur pour la première américaine du film, le 13 novembre, marque la fin d'une grève. La grève hollywoodienne, de par son ampleur et sa portée, est pionnière. Le mouvement social restera le premier à avoir remis en cause et imposé la reconnaissance de la valeur ajoutée du savoir-faire humain dans un monde où l'intelligence artificielle devient incontournable, y compris dans l'art.

La Palme d'or pour "Anatomie d'une chute" et le discours controversé de Justine Triet

Le 27 mai 2023, Justine Triet devient la deuxième Française, après Julia Ducournau (Titane), et la troisième femme à décrocher une Palme d'or. Dans son discours de remerciement, la réalisatrice du film Anatomie d'une chute critique la réforme des retraites menée par le gouvernement Macron et accuse ce dernier d'affaiblir l'exception culturelle. "Qu’est-ce qui laisserait penser qu’on marchandise la culture ou qu’on détruit ce qu’on appelle l’exception culturelle ?", réagit la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, sur France Inter.

Le discours engagé de Justine Triet, réalisatrice de "Anatomie d'une chute", au moment de recevoir la Palme d'Or de ce 76ème @Festival_Cannes.#Cannes2023 pic.twitter.com/yEQXaCIlrX — france.tv cinéma (@francetvcinema) May 27, 2023

Beaucoup s'interrogent encore sur le poids de cette controverse dans la décision de la commission chargée de sélectionner le film français candidat à l’Oscar 2024 (du meilleur film international) quand elle lui préfère La passion de Dodin Bouffant pour représenter la France à la grand-messe du cinéma. Pourtant Anatomie d'une chute est à la fois un succès critique et public en France, ainsi qu'à l'étranger. Les Français sont plus d'un million à aller voir le long métrage en salles à sa sortie en août. Pour les Oscars, il fait figure de candidat sérieux dans la catégorie "meilleur film". Le cinéma français serait alors (également) représenté, malgré lui, par Justine Triet.

"The Eras Tour", la tournée de tous les records pour Taylor Swift

Commencée en mars 2023, la sixième tournée de Taylor Swift se prolonge jusqu'à fin 2024. La chanteuse américaine est attendue en France en début d'année. La tournée "The Eras Tour" a déjà dépassé la barre symbolique du milliard de dollars de recettes en 60 dates en 2023, un montant jamais vu dans l'histoire de la musique. Le documentaire de ces concerts a également été plébiscité. Les préventes des billets de cinéma pour Taylor Swift - Eras Tour avaient dépassé 100 millions de dollars avant sa sortie le 13 octobre.

à lire aussi Comment Taylor Swift a bâti un empire économique autour de sa musique pour trôner parmi les artistes les plus influents de la planète

Un carton nommé "Barbie" et le phénomène "Barbenheimer"

Le film Barbie réalisé par Greta Gerwig a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, une première pour une réalisatrice en solo. Aux Etats-Unis, le film sur l'emblématique poupée est sorti le 21 juin, en même temps que le biopic sur l'inventeur de la bombe atomique, Oppenheimer réalisé par Christopher Nolan. Cette sortie simultanée a donné naissance à un terme regroupant les deux titres, "Barbenheimer, le renvoie à l'engouement simultané suscité par les deux blockbusters américains.

La "Renaissance" de Beyoncé

Autre tournée record, celle de Queen Bey, qui a démarré à Stockholm (Suède), en mai, et s'est achevée à Kansas City (Missouri, États-Unis) en octobre. Le Renaissance Tour a totalisé 579 millions de dollars en 56 dates, selon le magazine professionnel Pollstar. Le documentaire Renaissance : A film by Beyoncé, qui a suivi la tournée mondiale, a récolté pour sa part 21 millions de dollars de recettes le premier week-end de sa sortie le 25 novembre, aux Etats-Unis. En France, le film était disponible les 1 et 2 décembre.

La chanteuse américaine Beyoncé en concert lors de sa tournée "Renaissance" le 12 juillet 2023, à Philadelphie, aux Etats-Unis. (FRANK MICELOTTA/PICTUREGROUP FOR / SIPA)

Pharell Williams, directeur artistique de Vuitton

Le musicien, producteur et styliste américain a électrisé le Pont Neuf pour ses premiers pas de directeur artistique chez Louis Vuitton, le 20 juin, au premier jour de la Paris Fashion Week. Tout était réuni pour faire de cet événement en plein air un show spectaculaire avec une pluie de stars : les chanteuses Rihanna et Beyoncé, le rappeur Jay-Z, l'acteur Jared Leto, Kim Kardashian... De ce show où tous les codes de la maison sont déclinés, on retiendra cette esthétique militaire chic, à l'image du costume cintré arboré par Pharell Williams lors du final, un mélange entre le camouflage et le motif à damiers (référence récurrente de sa première collection).

Les adieux à la scène d'Elton John

"J'ai passé le meilleur des moments. Je ne vous oublierai jamais, vous êtes dans ma tête, mon cœur et mon âme, vous avez été incroyables", lance l'interprète de Rocket Man sur la scène du mythique festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Anglettere, le 25 juin. C'est là que l'artiste britannique a livré le dernier concert de sa tournée d'adieu vêtu d'un costume en lamé or, devant un public tout aussi ému que lui. Cette tournée d’adieux, entamée en 2018 et perturbée notamment par la pandémie du Covid, s'est achevée par la première et unique invitation de Sir Elton John à Glastonbury.





Elton John se produisant sur la scène du festival de Glastonbury dans le village de Pilton dans le Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre, le 25 juin 2023. C'était la dernière date de sa tournée d'adieux. (OLI SCARFF / AFP)

Les 50 ans du hip-hop

Des milliers de personnes ont fêté le 11 août 2023 les 50 ans du hip-hop jusqu'au bout de la nuit lors d'un méga concert dans le Bronx donné par des pionniers du genre, tels Run-DMC, Nas et Snoop Dogg, dans un Yankee Stadium à l'ambiance surchauffée. Pendant plus de huit heures, avec notamment Lauryn Hill invitée par Nas, New-Yorkais et touristes ont ainsi célébré dans une joie démonstrative cinq décennies d'un mouvement culturel né, selon la légende le 11 août 1973, qui a irrémédiablement secoué la culture et l'industrie de la musique.

Une cité dédiée à la langue française au château de Villers-Cotterêts

La Cité internationale de la langue française, lieu culturel et de vie entièrement dédiée à la langue française et aux cultures francophones, s'est installée au cœur du château de Villers-Cotterêts, vestige français de la Renaissance. C'est une promesse du candidat Emmanuel Macron, alors à la conquête du fauteuil présidentiel en 2017, qui s'est concrétisée. Ouvert au public depuis le 1er novembre, il offre un parcours de visite permanent immersif et interactif pour appréhender le français dans ses dimensions culturelles, sociales, linguistiques et historiques.

Le doublé de "Triste Tigre" de Neige Sinno

Le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens 2023 ont été attribués à l'autrice Neige Sinno pour Triste tigre. Un livre dans lequel l'écrivaine revient sur l'inceste dont elle a été victime enfant. "Puisqu'ils l'ont lu très précisément, (les lycéens) savent bien qu'il ne s'agit pas d'un récit d'inceste. Il s'agit d'une réflexion sur la violence et d'une réflexion sur le mal, sur ce que produit sur un être humain le fait d'avoir vécu une violence aussi extrême qu'une violence sexuelle dans l'enfance", réagissait en novembre dernier Neige Sinno sur Franceinfo.

L'affaire Gérard Depardieu

Mis en examen pour viols en 2020, à la suite d'une plainte d'une comédienne d'une vingtaine d'années, Charlotte Arnould, et faisant l'objet d'une autre plainte pour agression sexuelle, le comédien Gérard Depardieu est devenu un sujet clivant. Notamment depuis la diffusion dans le magazine Complément d'enquête d'images où l'acteur multiplie les déclarations obscènes envers des femmes et une fillette (séquence contestée par sa famille et que France Télévisions a fait authentifier par huissier). Depuis, le comédien français a été, entre autres, radié de l'Ordre national du Québec et des personnalités du cinéma lui tournent publiquement le dos.

En réaction, sa famille, dont sa fille, l'actrice Julie Depardieu, dénonce une "cabale". Mardi 26 décembre, une soixantaine de personnalités de la culture parlait de "lynchage" dans une tribune au Figaro, dont le réalisateur Bertrand Blier, les actrices Nathalie Baye ou Charlotte Rampling, les acteurs Jacques Weber, Pierre Richard et Gérard Darmon, les chanteurs Roberto Alagna, Carla Bruni, Arielle Dombasle ou Jacques Dutronc.

Quelques jours plus tôt, l'affaire Depardieu avait déjà pris une autre dimension lorsqu’Emmanuel Macron a pris fait et cause pour le comédien de 75 ans, au nom de la présomption d'innocence. Le président dénonçant une "chasse à l'homme" et désavouant sa ministre de la Culture, qui remettait en question sa Légion d'honneur. Dans une tribune au Monde, sous forme d'une lettre adressée à Emmanuel Macron, des membres de l'association MeTooMedia estiment que le soutien du président de la République à Gérard Depardieu fait reculer la cause des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles, faisant écho à plusieurs voix qui s'élèvent pour défendre les victimes présumées de l'acteur.

"Now and Then", le morceau "IA" des Beatles

Now and Then est une chanson écrite par John Lennon peu de temps avant sa mort. Elle n’aurait jamais dû voir le jour mais, grâce à l’intelligence artificielle, elle a été enregistrée une cinquantaine d'années plus tard pour le plus grand plaisir des inconditionnels du groupe anglais. La prouesse technologique fait renaître le quartet séparé officiellement le 10 avril 1970.

Madonna, 40 ans de carrière et toujours au top

Un "Celebration Tour" pour fêter quatre décennies d'une carrière qui l'a établie reine de la pop. À 65 ans, Madonna était sur scène, en novembre pour quatre dates parisiennes. Le 12 novembre, la première, le concert démarre avec 1h30 de retard. Mais le spectacle flamboyant rendra les fans partiellement amnésiques. D'autant que l'artiste tient à leur raconter, entre autres, la maladie qui l'a obligée à reporter cette tournée anniversaire, et leur exprimer son immense gratitude. Au rythme des mélodies sur lesquelles elle a fait danser toute la planète, Madonna a offert à ses fans une vague de liberté et de légèreté.

Le retour de la flèche et du coq de Notre-Dame

La flèche de Notre-Dame a retrouvé le 6 décembre sa place au sommet de la cathédrale parisienne. Dix jours plus tard, c'était au tour du nouveau coq doré d'être placé en haut de la flèche. L'ancien, détruit par l'incendie du 15 avril 2019, sera visible dans le futur musée dédié à l'édifice. Notre-Dame doit ouvrir au public et au culte le 8 décembre 2024.

à lire aussi Notre-Dame : le coq a retrouvé sa place au sommet de la cathédrale

"The Crown", la fin d'une série désormais culte

Dans les années précédant sa mort, le 8 septembre 2022, le succès planétaire de The Crown a contribué à ériger au statut d'icône planétaire à Elizabeth II, une souveraine qui est toujours parvenue à garder la moindre de ses opinions secrète et a rarement laissé percer ses émotions en public. Au fil des 60 heures diffusées depuis 2016, la reine aura été interprétée par ses compatriotes Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Staunton.

Les actrices Imelda Staunton, Olivia Colman et Claire Foy dans "The Crown". (NETFLIX/THE CROWN)

Depuis le mariage de la jeune princesse dans le Royaume-Uni d'après-guerre aux crises familiales des années 1990, la série, avec pléthore de stars et un budget estimé à des centaines de millions de dollars, entremêle événements historiques et scènes intimistes, assumant des libertés parfois controversées avec la vérité. Netflix s'est résolu, l'an dernier, à ajouter un avertissement précisant qu'il s'agissait d'une fiction, sans apaiser toutes les critiques. Les dix épisodes de la sixième et ultime saison relatent les dernières semaines de la vie de la princesse Diana, après son divorce mouvementé avec l'actuel roi Charles III et jusqu'à sa mort le 31 août 1997, ainsi que la genèse du couple formé par le prince William et Kate Middleton.

Sophie Marceau, Roshdy Zem et Samir Bouajila au théâtre

Ces comédiens, habitués du grand écran, se sont essayés cette année au théâtre. La Note est la quatrième pièce de Sophie Marceau. Elle y donne la réplique à François Berléand. L'actrice incarne Maud, une pianiste mondialement reconnue. Lui, Julien, est un psychanalyste trop sollicité par sa clientèle désespérée. Écrite et mise en scène par Audrey Schebat, La Note est une tragicomédie subtile où Sophie Marceau se révèle drôle et piquante.

C'est aussi une affaire de couple qui a poussé Roshdy Zem sur les planches. Sa partenaire n'est autre que Laetitia Casta. Une journée particulière, le film d'Ettore Scola est adapté au théâtre par la metteuse en scène Lilo Baur. C’est un couple inédit qu'elle a réuni pour reprendre les rôles tenus par Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans le film de 1977. Antonietta, mère au foyer peu instruite, rencontre dans son immeuble déserté Gabriele, journaliste à la radio licencié pour cause d’homosexualité. Lilo Baur explique qu'elle avait envie de voir Roschdy Zem "dans une fragilité, une pudeur (qu'elle) trouve très juste pour ce rôle."

Samir Bouajila a décidé, lui, de la jouer solo. L’acteur doublement césarisé a été mis en scène par Marie-Christine Orry dans Un Prince, un seul en scène qui résonne avec sa vie personnelle. En découvrant le texte d’Emilie Frèche, le comédien a pensé à son propre père, immigré tunisien. "Quand j’ai lu le texte (...), papa avait un Alzheimer assez avancé et il répétait en boucle l’histoire de son père." Sur scène, on a découvert en septembre un Sami Bouajila, intense et poignant, qui traduit le désespoir de ces hommes ayant tout quitté dans l'espoir d'un avenir meilleur pour leur progéniture.

Le dernier album d'Asterix

Moins d'un mois après sa sortie, en novembre, le dernier volet des aventures d'Astérix, L'Iris Blanc, signé par Fabcaro et Didier Conrad s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France, selon les éditions Albert René. Entre pensée positive et problème de couple, le nouveau scénariste du 40e album, Fabcaro, et le dessinateur attitré de la BD ont misé sur la psychologie des personnages. Dans L'Iris blanc, paru le 26 octobre, le nouvel ennemi d'Astérix, Vicévertus, est un philosophe romain adepte de "pensée positive". Tout un programme qui en a emballé plus d'un.

"Napoléon" dans l'objectif de Ridley Scott

Après Abel Gance, Sergueï Bondartchouk, King Vidor, Sacha Guitry ou encore Stanley Kubrick dont le projet a avorté, le cinéaste britannique Ridley Scott s'est attaqué à Napoléon, personnage historique qui fascine le cinéma. La critique n'était pas unanime en France, au point de fâcher le réalisateur de Napoléon. Cependant, le film s'est hissé en tête du box-office en France au terme de la première semaine d'exploitation.

"Lohengrin" revisité par Kirill Serebrennikov

L’opéra de Richard Wagner, vu par le metteur en scène et cinéaste russe, est une œuvre grandiose et impressionnante. Kirill Serebrennikov, pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, a propulsé Lohengrin dans un univers de guerre sans fin en écho avec l’actualité ukrainienne.

Les mémoires de Britney Spears

C'était l'un des livres les plus attendus de l'année. "Réduite au silence" durant treize ans par sa famille, qui l'avait mise sous tutelle, Britney Spears a livré sa vérité dans des mémoires sans concessions aux accents féministes. La Femme en moi, aux éditions JC Lattès (The Woman in Me aux éditions Simon & Schuster aux États-Unis), est sorti en France le 24 octobre.

La rétrospective Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton

Un quart de siècle que l'on n’avait pas vu une grande exposition du peintre américain à Paris. La dernière datait de 1999 et se tenait au Musée d'art moderne. Celle de la Fondation Vuitton, qui se poursuit jusqu'au 2 avril 2024, est donc un événement. Elle rassemble 115 œuvres prêtées par de grandes institutions et des collections privées. Les toiles exposées traversent la vie de Mark Rothko (1903-1970). On découvre ainsi les œuvres figuratives de ses débuts dans les années 1930, puis les toiles noires et grises peintes avant son suicide. L'exposition témoigne de la façon dont, après les premiers tâtonnements, le peintre a trouvé sa vraie forme d'expression en réunissant couleur, lumière et émotion.

Le "sold-out" de Fally Ipupa à l'Arena

La star congolaise Fally Ipupa a fait salle comble le 25 novembre à la Défense Arena. Ses fans se sont arrachés les 40 000 places de la salle de spectacle et ils ont été enchantés par la prestation de "L'Aigle" comme il est surnommé. Sur scène, Fally Ipupa avait notamment invité Aya Nakamura, Dadju ou encore la star sénégalaise Youssou N'Dour. En quelques années, le chanteur et danseur congolais est devenu l'un des éminents ambassadeurs de la rumba congolaise, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Seule ombre au tableau de cette performance historique : le chanteur s'est fait cambrioler pendant son concert.

Ils ont tiré leur révérence...

Tina Turner, Jane Birkin – la plus anglaise des icônes françaises –, la légendaire actrice italienne Gina Lollobrigida, l'artiste américain et défenseur des droits civiques américains Harry Belafonte, Richard Roundtree, son inoubliable compatriote qui a incarné Shaft, et la comédienne Raquel Welch se sont éteints en 2023. À l’instar du cinéaste américain William Friedkin (L'Exorciste et French Connection), du chanteur américain Sixto Rodriguez, alias "Sugar Man", et de l'acteur Ryan O'Neal.

Illustration sur la façade de la maison de Serge Gainsbourg, située rue de Verneuil à Paris, où l'on voit Jane Birkin et le chanteur. (STEPHANE MOUCHMOUCHE / HANS LUCAS)

Le comédien britannique Julian Sands, randonneur expérimenté porté disparu en janvier alors qu'il était parti grimper le plus haut sommet de la chaîne de San Gabriel, près de Los Angeles, a été retrouvé mort en août dernier. À l’instar de l'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun, dont le corps sans vie a été découvert, le 27 décembre, à l'intérieur d'un véhicule dans des conditions s'apparentant à un suicide. Le cinéaste iranien Dariush Mehrjui et son épouse, Vahideh Mohammadifar ont été, eux, sauvagement assassinés quelques semaines plus tôt en Iran. L'Israélien Matan Meir, l'un des producteurs de la série israélienne Fauda, a été tué en novembre, dans le nord de la bande de Gaza où les troupes israéliennes combattent le Hamas suite à l'attaque du 7 octobre. C'est également à Gaza que le poète palestinien Refaat Alareer a été tué dans une frappe début décembre.



Le comédien américain Alan Arkin, oscarisé pour Little Miss Sunshine, et Matthew Perry, star de la série culte Friends, ont aussi tiré leur révérence cette année. Carlos Saura, grande figure du cinéma espagnol et auteur de Cria cuervos, s'en est allé. Le compositeur japonais Ryuichi Sakamoto (Le Dernier empereur), le chanteur belge Caude Barzotti, l'Italien Toto Cutugno (célèbre interprète de L'Italiano), la Brésilienne Astrud Gilberto (The Girl from Ipanema), le compositeur et chanteur français Jean-Louis Murat, le crooner et acteur Guy Marchand, José Sébéloué (chanteur et membre fondateur de La Compagnie créole), Lisa Marie Presley (chanteuse et fille unique du "King"Elvis) et l'Irlandaise Sinead O'Connor ont été arrachés à l'affection de leurs proches et de leurs fans. L'année 2023 est aussi celle de la disparition de l'historienne Hélène Carrère d'Encausse, de l'écrivain Philippe Sollers, de la journaliste et romancière Claude Sarraute, de Milan Kundera et du photographe américain Elliott Erwitt.