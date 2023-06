Fashion Week masculine : Pharrell Williams embrase le Pont Neuf, transformé en podium, avec un show spectaculaire pour Louis Vuitton

La première collection de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, dévoilée le 20 juin au premier jour de la Paris Fashion Week masculine printemps-été 2024, était incontestablement le premier moment fort de cette semaine de la mode. On y était.

Paris présente 80 collections masculines printemps-été 2024 du 20 au 25 juin, dont le défilé Louis Vuitton, le premier de son directeur artistique Pharell Williams, présenté au soir de la première journée de la semaine de la mode.

Le show du musicien, producteur et styliste américain était très attendu et Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton, expliquait avant le défilé avoir besoin "de quelqu'un qui avait quelque chose en plus, qui pouvait toucher différents arts, la musique, la mode...". C'est chose faite avec ce show spectaculaire qui a embrassé le Pont Neuf.

Accès au show en bateau

Le show est prévu à 21h30 mais l'accès au lieu du défilé, le Pont Neuf, se fait exclusivement par bateau indique un mail envoyé par la maison précisant le lieu d'embarquement : la promenade Edouard Glissant située devant le musée d'Orsay sur la façade duquel une énorme affiche trône montrant Rihanna, enceinte, portant de multiples sacs colorés du malletier. Et pour ne pas rater le ponton d’embarquement, une capture vidéo avec le point de repère Google a été envoyée. Heure d'embarquement prévue : 20h30.

Le Pont Neuf transformé en un long podium

La balade en bateau en passant sous les ponts Royal, du Carroussel et des Arts nous mène au pied du pont Neuf, le plus ancien de la capitale, à deux pas du siège de la maison de luxe. La scénographie est spectaculaire : un immense tapis doré à damiers - avec des cubes en fer également dorés en guise de sièges - accueille le podium qui se déroule de la rive droite jusqu'à l'île de la Cité. Le choix du doré, pourtant peu présent dans les tenues, est "un clin d'œil au soleil, point central de la collection", indique la maison.

En attendant le top départ du show, chacun tue le temps en mitraillant le point de vue sur la Seine au moment du coucher du soleil. La vue est magnifique et imprenable : le fleuve et son ballet incessant de bateaux, la vue sur le square du Vert Galan déserté au pied duquel accostent les bateaux amenant des journalistes et invités, la Samaritaine, la Conciergerie au loin... On aperçoit même des gens juchés sur les toits alentour qui eux aussi veulent admirer le spectacle.

Depuis le Pont Neuf transformé en podium pour le défilé masculin printemps-été 2024 de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, le 20 juin 2023 (Corinne Jeammet)

Une pluie de stars

Tout est réuni pour faire de cet événement en plein air un show spectaculaire qui accueille une pluie de stars : la chanteuse et femme d'affaires Rihanna, la chanteuse Beyoncé et son époux le rappeur Jay-Z, l'acteur Jared Leto, Kim Kardashian...

Le damier à l'honneur

Les mannequins, aux physiques très divers, défilent sur les notes d'un orchestre emmené par le pianiste star Lang Lang. La cabine n'est pas exclusivement masculine puisque des femmes défilent également. Les premiers modèles sont des dandys en tenues camouflage avec sacs à damier, ce motif de référence est récurrent sur l'ensemble de la collection, pixélisé, il lui apporte une modernité incontestable. Une esthétique militaire chic se dégage, à l'image de ce costume vert - un mélange entre le camouflage et le motif à damiers - près du corps porté par le créateur, lors du final du show.

Les costumes contemporains sont plus près du corps que par le passé. Outre des hommes qui portent des jupes et des shorts, la collection très cohérente dans ses propositions semble cependant peu estivale. On admirera, par exemple, un manteau, splendide, imprimé d'une vue paysage du Pont Neuf.

Défilé pap masculin printemps-été 2024 de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, le 20 juin 2023, sur le Pont Neuf à Paris (JULIEN DE ROSA / AFP)

Vuitton est d'abord un malletier

Le monogramme tout comme le damier est omniprésent, notamment sur les sacs très colorés (sacs à dos en cuir, sacs en toile, cabas...) portés par les mannequins et dévoilés également à l'arrière de voiturettes qui roulent sur le podium et exposent une grande malle ou une accumulation de bagages rappelant que Vuitton est d'abord un malletier, un atelier de maroquinerie et c'est ce qui a fait son succès.

Défilé pap masculin printemps-été 2024 de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, le 20 juin 2023, sur le Pont Neuf à Paris (JULIEN DE ROSA / AFP)

Du côté des accessoires, on note des chaussures imposantes, des bottes, des pantoufles en peau de mouton ainsi qu'une nouvelle sneaker en cuir damier. On aperçoit des bijoux fantaisie ornés de perles, des pendentifs fleuris et des cristaux ainsi que des boutons militaires transformés en boucles d'oreilles. Casquettes d'explorateur, bobs à clous LVERS également interprétés en fourrure avec des chaînes de perles côtoient des bonnets au crochet damier déclinés dans des couleurs primaires.

Défilé pap masculin printemps-été 2024 de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, le 20 juin 2023, sur le Pont Neuf à Paris (JULIEN DE ROSA / AFP)

Le final est spectaculaire avec sa chorale de gospel au rythme entraînant avant que le public ne s'enflamme un peu plus tard avec la performance musicale de Pharrell Williams et Jay-Z

Un choix audacieux

Même si la mode masculine ne représente que 5% des ventes de la maison, qui ont dépassé 21 milliards d'euros au premier trimestre, "un effet de halo pourrait résonner" sur les autres activités, estime la banque HSBC dans une note d'analyste, donné à l'AFP qui estime ce choix "audacieux" et "cohérent avec l'idée du PDG de LVMH, Bernard Arnault, selon laquelle Louis Vuitton vend de la culture et pas que des sacs à main".

Une belle collection indique, de son côté, Pierre-Alexandre M'Pelé, directeur éditorial de GQ France : "il a fait un gros coup Pharrrell. Il a bien compris les codes de la maison : il a utilisé le monogramme, joué avec le damier et introduit un motif camouflage pixélisé assez intéressant". Pour lui faire défiler des femmes "prouve qu'il a un changement dans la manière de penser le vêtement chez Vuitton. Jusqu'à présent, l'homme et la femme, c'était deux créateurs, deux défilés et deux campagnes différentes. Tout était très segmenté. Pharrell a beaucoup d'amies femmes célèbres qui voudraient certainement porter les vêtements qu'il crée". Le parterre de célébrités ne l'a pas laissé non plus indifférent "Tous les gros noms qui font la pop culture d'aujourd'hui étaient présents. On n'avait pas vu Beyoncé à un défilé de mode depuis des années alors qu'elle-même est en pleine tournée" Même s'il souligne qu'il n'y a pas de folie créative, il a noté que "l'on voit de plus en plus de célébrités et d'influenceurs adopter la jupe. C'est une tendance qui est en train de s'installer et j'ai l'impression que la jupe pour hommes que l'on voit de plus en plus sur les podiums, avec l'aval de Pharrell va inspirer de plus en plus de jeunes hommes".

Défilé pap masculin printemps-été 2024 de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, le 20 juin 2023, sur le Pont Neuf à Paris (JULIEN DE ROSA / AFP)

Une exposition "Just Friends"

Force créatrice aux multiples talents, celui qui utilise la musique, la mode, l'art et le design pour exprimer son style, a lancé, juste avant le show, une exposition "Just Phriends" avec sa maison de vente aux enchères Joopiter.com (jusqu'au 27 juin). Pour cet événement, il a invité la curatrice et amie Sarah Andelman, cofondatrice du magasin Colette et fondatrice de Just an Idea, agence de conseil et de curation. L'exposition qui propose 50 œuvres rares et des pièces commandées à des artistes, des collaborateurs et amis de Pharrell Williams - Murakami, Kaws, Daniel Arsham, Invader- se tient à la Galerie Perrotin (jusqu’au 24 juin). Pour l'un d'entre eux, Pieter Ceizer "Pharrell est une véritable icône et une source d'inspiration pour notre génération. En plus de son travail créatif innovant, il élargit constamment son horizon. Il montre aux créatifs comment grandir, évoluer, construire des ponts et élever la barre. Pour moi, ce travail symbolise la croissance et l'évolution de tous les skateurs qui avaient autrefois 14 ans et qui sont maintenant dans la quarantaine ou la cinquantaine mais qui conservent toujours une énergie et une créativité juvéniles."