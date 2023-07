Le comédien américain Alan Arkin, oscarisé pour "Little Miss Sunshine", est mort à 89 ans

La disparition d'Alan Arkin, second rôle apprécié du cinéma américain et reconnu pour ses talents d'improvisation, a été annoncée vendredi 30 juin.

L'acteur américain Alan Arkin, qui a reçu l'Oscar du meilleur second rôle en 2007 pour son rôle de grand-père grincheux dans Little Miss Sunshine, est mort à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille vendredi 30 juin. Le comédien, second rôle apprécié du cinéma américain et reconnu pour ses talents d'improvisation, est décédé chez lui en Californie, selon un communiqué de ses fils.

Il "était une force de la nature et un artiste très talentueux", ont salué Adam, Matthew et Anthony. "Il nous manquera beaucoup." Au cours de ses 70 ans de carrière, Alan Arkin a joué de nombreux personnages pince-sans-rire. Le plus connu reste son incarnation d'un grand-père acariâtre au langage fleuri dans Little Miss Sunshine, une performance saluée par ses pairs et la critique.

Son rôle de producteur hollywoodien bourru, capable de créer un faux film pour la CIA, dans le Argo de Ben Affleck, avait aussi marqué les esprits et lui avait valu une nomination aux Oscars. Plus tôt dans sa carrière, il avait aussi été nommé pour la satire de la Guerre froide Les Russes arrivent (1966) et le drame Le Coeur est un chasseur solitaire (1968), où il incarne un sourd-muet. Acteur aussi bien au cinéma et à la télévision qu'au théâtre, Alan Arkin a également joué dans l'adaptation du roman Catch 22 par Mike Nichols, dans Edward aux mains d'argent de Tim Burton et Bienvenue à Gattaca.

"Une voix si originale de la comédie"

Ces dernières années, l'acteur avait aussi été nommé à plusieurs reprises aux Emmy Awards, l'équivalent télévisuel des Oscars, pour sa prestation dans la série Netflix La méthode Kominsky, où il donnait la réplique à Michael Douglas."Aujourd'hui, nous avons perdu un acteur merveilleux dont l'intelligence, le sens de la comédie et le professionnalisme impeccable au cours des 70 dernières années ont laissé une marque indélébile sur notre industrie", a réagi ce dernier sur Instagram. "Mes expériences de travail avec Alan ont été parmi les plus mémorables. Il nous manquera beaucoup", a conclu Michael Douglas en présentant ses condoléances à la famille d'Alan Arkin.

De nombreux autres acteurs hollywoodiens ont rendu hommage à Alan Arkin sur les réseaux sociaux vendredi, parmi lesquels Mia Farrow, Michael Rapaport ou Patton Oswalt. Alan Arkin était "une voix si merveilleuse et si originale de la comédie. Et les rares fois où j'ai été en sa présence, c'était une âme aimable et généreuse" a salué sur Twitter l'acteur de la série Seinfeld, Jason Alexander. "J'ai tant appris en le regardant. Et les rires que m'a procuré son œuvre glorieuse semblent infinis. Qu'il repose en paix."