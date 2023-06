Le chanteur belge Claude Barzotti, interprète du "Rital", est mort à l'âge de 69 ans

Claude Barzotti, auteur de slows et de chansons à succès dans les années 1980 comme "Aime Moi", "Madame" ou "Je ne t'écrirai plus", est décédé à son domicile des suites d'un cancer, selon son manager.

L'auteur-compositeur belge à la voix légèrement éraillée Claude Barzotti est décédé à son domicile, des suites d'un cancer, a annoncé son manager samedi 24 juin. Claude Barzotti est l'auteur de slows qui ont marqué les années 1980 comme Aime Moi, Madame ou Je ne t'écrirai plus.

Le chanteur " est mort à 69 ans dans son lit, entouré de ses deux filles", dans une commune entre Bruxelles et Charleroi, en Belgique, a déclaré son manager Laurent Comtat. " Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion plutôt que romantique. C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac", a-t-il précisé.

Numéro un en France

Sa chanson Madame se vend à plus de 200 000 exemplaires dans le courant de l'année 1983. " Je suis rital et je le reste", chantait également Barzotti dans l'un de ses tubes Le Rital, où celui qui est né près de Charleroi le 23 juillet 1953 évoquait ses origines. Son père était un mineur italien. Cette chanson lui vaut son plus grand tube. Il sera numéro un en France.

Dans les années 2000, il avait participé à la tournée nostalgique Age tendre et tête de bois, avec Sheila, Patrick Juvet, Frank Alamo ou encore Stone et Charden. Après quelques années plus difficiles, il connaît un dernier succès en 1990 avec le slow Aime-moi. Il fait son retour en France avec un best of reprenant en 2003 un standard italien, Vado Via.

Deux chansons de Claude Barzotti (Le Rital et Madame) figurent dans la bande son du film Camping. Il participe aux saisons 3, 4 et 5 de la tournée Age tendre et Têtes de bois de 2008 à 2011. Il remplit l'Olympia les 19 et 20 janvier 2009 avec le spectacle Je reviens d'un voyage, dont est tiré un album live au printemps 2009. Il participe au Zénith de la solidarité le 20 février 2011 à Lille.

Son avant-dernier album Le temps qui passe sort en juin 2015. Il continue d'enchaîner les galas et concerts. En 2019, il sort son dernier album, Un Homme. De janvier à avril 2020, il participe à la tournée Age tendre, la tournée des idoles. En novembre 2020, il annonce mettre fin à sa carrière en raison de graves problèmes de santé.