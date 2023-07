La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans

Autrice de dix albums, elle est notamment célèbre pour la chanson "Nothing Compares 2 U", sortie en 1990.

Elle avait dédié sa voix à la musique et à l'activisme. Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans, a annoncé sa famille, mercredi 26 juillet. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la disparition de notre Sinead adorée. Sa famille et ses amis sont dévastés et demandent le respect de leur vie privée dans ces moments difficiles", peut-on lire dans le communiqué, publié par la BBC. La chanteuse irlandaise, autrice de dix albums, est notamment célèbre pour son tube Nothing Compares 2 U, sorti en 1990 et écrit par Prince.

Reconnaissable à son crâne rasé, Sinead O'Connor a connu le succès commercial avec ses deux premiers albums, The Lion and the Cobra et I Do Not Want What I Haven't Got. Elle avait ensuite exploré différents styles musicaux, notamment le reggae, en 2005, sur son album Throw Down Your Arms.

L'artiste engagée a également été au cœur de coups d'éclat et de polémiques. Elle avait vivement critiqué l'Eglise catholique, qu'elle accusait de ne pas avoir protégé les enfants victimes de violences sexuelles. En 1992, elle avait déchiré à la télévision américaine une image du pape Jean-Paul II. Elle avait de nouveau fait scandale en 1999 quand une église irlandaise dissidente l'avait ordonnée prêtresse. En 2018, elle avait annoncé s'être convertie à l'islam.