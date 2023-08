L'Américain William Friedkin, réalisateur des films "L'Exorciste" et "French Connection", est mort à l'âge de 87 ans

Il avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 1972 pour "French Connection", qui avait également décroché quatre autres récompenses, dont celle du meilleur film.

Le réalisateur américain William Friedkin est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé sa femme, Sherry Lansing, lundi 7 août, à plusieurs médias américains, dont The Hollywood Reporter. Il avait notamment réalisé French Connection, sorti en 1971 aux Etats-Unis. Dans cette adaptation du roman de Robin Moore, deux flics new-yorkais tentent d'intercepter une cargaison de stupéfiants acheminée par la mafia marseillaise. Le polar nerveux avait remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur réalisateur.

Deux ans plus tard, il avait été intronisé maître de l'épouvante avec L'Exorciste (1973). Non-croyant, William Friedkin racontait que ce classique, à la bande originale aussi glaçante qu'une main froide posée sur la nuque, était basé sur un cas "authentique" de possession démoniaque. Quatre décennies plus tard, il reviendra sur le sujet avec The Devil and Father Amorth (2017), documentaire sur l'exorciste du Vatican. "Je ne serai jamais plus le même après cette expérience", assurait-il.

Adepte des premières prises et des scènes d'action tournées caméra à l'épaule, William Friedkin est aussi réputé pour son caractère difficile et ses tournages houleux. Dans L'Exorciste, il n'hésite pas à tirer à blanc près des acteurs ou à les gifler pour obtenir la réaction recherchée. Explorateur de l'âme humaine à la frontière du bien et du mal, William Friedkin était une figure de la nouvelle génération hollywoodienne qui s'était affranchie des codes classiques, aux côtés de Francis Ford Coppola et Martin Scorsese.