Hollywood : les scénaristes vont se mettre en grève, annonce leur syndicat

La menace est mise à exécution. Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains vont se mettre en grève, a annoncé lundi 1er mai leur syndicat après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes, qui portaient sur une hausse de leur rémunération.

Faute d'avoir trouvé un accord, les membres du conseil d'administration du puissant syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA) "agissant en vertu de l'autorité qui leur a été conférée par leurs membres, ont voté à l'unanimité en faveur d'un appel à la grève" qui prendra effet après minuit (9 heures, heure de Paris), a tweeté la WGA.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.