Le chanteur américain Sixto Rodriguez, surnommé "Sugar Man", est mort à l'âge de 81 ans

Redécouvert en 2013 après un documentaire retraçant sa vie et sa carrière, le chanteur et compositeur est mort aux Etats-Unis mardi.

Sixto Rodriguez s'en est allé. Le chanteur de folk américain, souvent comparé à Bob Dylan, est mort mardi 8 août aux Etats-Unis, selon un communiqué publié mercredi sur son site officiel. "C'est avec grande tristesse que nous annonçons que Sixto Rodriguez est décédé", a écrit l'équipe en charge de ce site. Peu connu dans les années 1970 malgré deux albums, l'artiste avait rencontré à son insu un immense succès en Afrique du Sud, avant de faire l'objet d'un documentaire oscarisé en 2013.

Né à Detroit en 1942 dans une famille d'immigrés mexicains, l'interprète de Sugar Man avait connu un flop à la sortie de ses deux albums, et avait dû se reconvertir dans la rénovation de maisons pour gagner sa vie. Ses chansons célébrant la liberté étaient toutefois devenues l'hymne d'une jeunesse progressiste et anti-apartheid en Afrique du Sud, et en particulier I Wonder, une chanson de l'album, où il est question de liberté sexuelle.

En 2006, le réalisateur suédois Malik Bendjelloul avait entendu parler de cette notoriété sud-africaine et décidé de consacrer un film à Sixto Rodriguez, intitulé Sugar Man, qui avait reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2013.