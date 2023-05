L'écrivain Philippe Sollers est mort à l'âge de 86 ans

Il était l'une des figures du paysage littéraire depuis plus d'un demi-siècle.

L'écrivain Philippe Sollers est décédé à 86 ans samedi 6 mai, a appris France Inter auprès de son éditeur Gallimard. Il était l'une des figures du paysage littéraire depuis plus d'un demi-siècle.

De son vrai nom Philippe Joyaux, il est l’auteur d’une œuvre prolifique, de romans, d'essais, de biographies, d'articles de critique littéraire et de tribunes, de 1958 jusqu'à il y a quelques mois.

Né le 28 novembre 1936 à Talence, près de Bordeaux, dans une famille bourgeoise, il publie son premier roman Une curieuse solitude en 1958, à 22 ans, et rencontre tout de suite le succès. Il est salué à la fois par Mauriac et Aragon, "le Vatican et le Kremlin", disait-il pour se moquer. En 1961, son deuxième roman, Le Parc est récompensé du prix Médicis.