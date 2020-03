Attention, les super-héros sont de sortie.

Le jeudi 12 mars 2020, le Président de la République Emmanuel Macron annonçait la fermeture de toutes les écoles, collèges, lycées et universités de France pour endiguer la pandémie du coronavirus. Le 16 mars 2020, pour les mêmes raisons, le président avisait des mesures de confinement renforcées et préconisait la généralisation du télétravail.

>> Coronavirus : suivez l'évolution de l'épidémie en France dans notre direct

Les Chroniques d'Angelo raconte en dessin -un par jour, on va essayer de s'y tenir- le quotidien d'une mère solo en confinement avec un adolescent (et un chat).

> Retrouvez Angelo sur sa page Facebook et sur Instagram

JOUR 7 : "Super-héros"

Chaque soir à 20 heures, les Français ouvrent leurs fenêtres et applaudissent, chantent, jouent de la musique, se mettent au balcon pour remercier le personnel soignant, les super-héros de cette guerre contre le coronavirus. Et vous, vous êtes quel genre de super-héros ? Pour le savoir n'hésitez pas à voir ou revoir de bons films de super-héros, en piochant dans cette belle sélection.

En confinement avec un ado, "Les chroniques d'Angelo", jour 7 (Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

JOUR 6 : "Vaccin"

La journée du 24 mars 2020 a été marquée par la disparition simultanée de deux grands artistes.Le saxophoniste camerounais Manu Dibango a succombé aux suites du Coronavirus. Albert Uderzo, génial dessinateur d'Astérix, s'est éteint de sa belle mort à l'âge de 92 ans. La disparition du père d'Astérix avec René Goscinny a provoqué une vague d'hommages en dessins sur les réseaux sociaux.

En confinement avec un ado, "Les chroniques d'Angelo", jour 6 (24 mars 2020) (Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

JOUR 5 : "Téléboulette"

Entre les télétravailleurs et les enfants élèves qui font l'école à la maison, la cohabitation peut se révéler délicate. Et pour vous ça se passe comment ?

"Les chroniques d'Angelo", en confinement avec un ado, jour 5 (Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

JOUR 4 : "La casa"

Se cultiver, apprendre des choses, cuisiner avec ses enfants, jouer à distance, faire du sport en intérieur, essayer le yoga... Les conseils font florès pour vous aider à rester zen en cette période d'enfermement forcé, vital pour endiguer la pandémie du coronavirus. Et vous, pendant que d'autres sont au front pour soigner, livrer, acheminer, surveiller, fabriquer -et on pense très fort à eux- comment vous y prenez-vous pour occuper ce premier week-end de confinement ?

"Les chroniques d'Angelo", en confinement avec un ado, jour 4 (Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

JOUR 3 : "Téléweekend"

C'est le premier week-end depuis le début du confinement imposé en France le lundi 16 mars pour tenter d'endiguer la pandémie du coronavirus. On va enfin pouvoir expérimenter les vertus de la lecture en temps de confinement, aller au Louvre avec l'ado, ou pourquoi pas carrément se faire la tournée des musées du monde entier. En rentrant on s'écoutera le mix spécial confinement de Laurent Garnier, ça nous changera du rap de l'ado. Et vous, vous le vivez comment comment ce premier week-end de confinement ?

En confinement avec un ado, "Les chroniques d'Angelo", jour 3 (Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

JOUR 2 : "Psychologie"

Les enfants et les ados sont parmi les premiers à avoir ressenti les conséquences sur leur quotidien de l'épidémie du coronavirus, avec la décision de fermer tous les établissements scolaires le 16 mars 2020. Passée l'explosion de joie à l'annonce de ces "vacances" inattendues, comment régissent-ils, que ressentent-ils, comment en parler avec eux ? Pour leur changer les idées, vous pouvez leur proposer ces neuf activités culturelles, à faire depuis chez vous.

En confinement avec un ado, "Les chroniques d'Angelo", jour 2 (Laurence Houot / franceinfo Culture)

JOUR 1 : "Continuité pédagogique"

Le corps enseignant tente d'appliquer la "continuité pédagogique". Le ministère de l'Education nationale indique qu'il est "normal que des phénomènes de saturation" et "des difficultés de connexion surviennent en ce premier jour de mise en place de continuité pédagogique". Nous on a rien senti. Et vous, ça se passe comment la "continuité pédagogique" ?

"Les chroniques d'Angelo", en confinement avec un ado, Jour 1 (franceinfo Culture)