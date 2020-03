Confinement : de Chris Martin à Jean-Louis Aubert, de plus en plus de musiciens organisent des sessions live

En cette crise mondiale du coronavirus, Neil Young, Chris Martin de Coldplay, John Legend (ce mardi soir) ou Matthieu Chedid pour ne citer qu'eux, invitent les fans confinés à s'évader devant des mini-concerts diffusés via les réseaux sociaux ou YouTube.

À l'instar de musiciens du monde classique et lyrique ce week-end comme le violoniste Renaud Capuçon, de plus en plus d'artistes des univers du rock, de la pop et de la chanson font entendre leur voix à travers les réseaux sociaux, dans l'espoir de remonter - un peu - le moral des millions de personnes vivant en situation de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus.



Petit passage en revue des concerts disponibles ou annoncés pour les heures à venir, réunis par le hashtag #togetherathome ou, pour la France, #ensembleàlamaison, une initiative commune de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du réseau mondial Global Citizen.



Véritable légende vivante, le chanteur américain Neil Young a annoncé sur son site qu'il proposerait très bientôt des sessions live au coin du feu... Pas de date pour le moment, mais on est impatients.

Chris Martin, de Coldplay, chante et passe le relais à John Legend...

Vidéo : Coldplay "J'aurais dû me trouver ici avec les autres membres du groupe, mais ils sont coincés dans des pays différents", explique Chris Martin, leader de Coldplay, lundi au début de sa session solo live à domicile de 30 minutes... "Je suis là pour vous. Je n'ai jamais fait ça avant, alors je suis un peu nerveux, je m'excuse..." Coiffé d'un large bonnet, "un look incroyable" pour lequel il s'amuse à "remercier [son] styliste", le chanteur réagit aux requêtes sur les réseaux sociaux. Pour certaines comme Amazing Day et Miracles, il avoue ne pas pouvoir les jouer, ayant oublié les accords... "Laissez-moi vous dire comme ça se passe ici. C'est étrange. Les gens ne vont nulle part... Mes gamins ont l'air d'aller bien. Une ou deux personnes qu'on connaît sont un peu malades. J'ai le sentiment que la bonne chose à faire est de garder son calme, rester à la maison et de ne pas acheter trop de papier toilette..."



Chris Martin chante A Sky Full of Stars à la guitare, puis le merveilleux Trouble au piano, Viva la Vida, tout en réagissant aux commentaires des fans. Suivent Green Eyes, des bribes de Clocks et du classique américain As Time Goes By (du film Casablanca), Up and Up, Yellow... Puis il chante Life on Mars de Bowie en rappelant l'origine française de la grille harmonique inspirée de Comme d'habitude... Enfin, il chante Us Against the World et Fly On, non sans avoir lancé à John Legend le challenge de le relayer le lendemain, ce dernier n'ayant pas manqué de lui répondre favorablement et de donner rendez-vous sur Instagram - en story - aux internautes pour ce mardi à partir de 21 heures, heure française.

My friend Chris Martin did a lovely little concert from home today. I'll be doing one tomorrow at 1pm Pacific time. See you soon. We'll try to get through this together! #TogetherAtHome https://t.co/YZ8Y1W8esc — John Legend (@johnlegend) March 16, 2020

Pour les fans de Coldplay, décidément gâtés, un délicieux live aux accents soul et gospel du groupe (réduit à deux, Chris Martin aux claviers et Jonny Buckland à la guitare) avec neuf choristes, antérieur aux mesures de distanciation, capté le 12 mars - ça nous semble déjà une éternité - a été posté sur YouTube dans le cadre de la série Tiny Desk de la radio publique américaine NPR.

Jean-Louis Aubert à la maison, en toute simplicité





Presque étonné de se retrouver là, avouant d'emblée qu'il n'avait "pas préparé" [cette performance], l'ancien leader de Téléphone s'est adressé dimanche en fin d'après-midi aux internautes, via Facebook, avec une franchise et un naturel désarmants, comme s'il retrouvait de vieux amis de la manière la plus informelle, s'amusant d'avoir oublié sa braguette ouverte et confiant : "J'imagine que pour tout le monde, c'est pareil. C'est le merdier..." À la guitare, il a entamé son tour de chant avec Demain sera parfait (2010), une chanson dont les paroles se prêtent parfaitement à la situation : "Je veux chanter, je veux te faire oublier..." Il a beaucoup parlé à ses fans, avec chaleur et humour, enchaînant avec rage l'iconique Un autre monde (1984) de Téléphone, lançant durant l'intro à la guitare : "Journées compliquées... mais on va pas se laisser abattre..." En tout, près d'une heure trente de musique, de chansons, d'encouragements.

Matthieu Chedid et Pierre Richard, entre poésie et chanson, pour un hommage à Andrée Chedid





Lundi soir à 21H30, le chanteur Matthieu Chedid alias -M- et le comédien Pierre Richard ont uni leurs voix, mêlant sons de guitare, piano, quelques effets électro et percussions, pour célébrer en duo, dans le cadre d'une "Récréation poétique", le centième anniversaire de la poétesse Andrée Chedid, grand-mère de -M-. Le chanteur-guitariste et Pierre Richard auraient dû se produire lundi 16 mars à la Scala Paris, un concert évidemment annulé. Respectant - globalement - les consignes de distance, ils ont maintenu leur programme, délocalisé dans un lieu bien plus intimiste qui ressemblait à un grenier cosy. Ils ont été rejoints durant le live par Anna Chedid, la sœur de - M -.



Par ailleurs, le chanteur de country australien Keith Urban y est aussi allé de sa session live lundi sur les réseaux sociaux...

Voir cette publication sur Instagram #InstaBand Une publication partagée par Keith Urban (@keithurban) le 16 Mars 2020 à 6 :17 PDT



Enfin, côté musique classique, le violoncelliste Yo-Yo Ma a partagé lundi une pièce de Bach...