Mort d'Albert Uderzo : les hommages dessinés fleurissent sur les réseaux sociaux

Albert Uderzo, le dernier survivant du tandem qui avait créé Astérix, a rejoint son vieux camarade René Goscinny, disparu en 1977. Les réactions ne se sont pas fait attendre sur la toile, Twitter notamment, où les admirateurs du dessinateur lui rendent hommage, planches à l'appui.

Albert Uderzo s'est éteint dans son sommeil à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille mardi 24 mars. Le dessinateur était le cocréateur d'Astérix, le Gaulois le plus célèbre du monde, avec le scénariste de bande dessinée René Goscinny (1926-1977), entre autres personnages illustres de BD.



Depuis l'annonce de sa disparition, comme pour celles de tout grand dessinateur, les planches fleurissent sur Twitter, mais aussi les hommages officiels.

Les hommages des dessinateurs

Riad Sattouf, l'auteur de L'arabe du futur et des Cahiers d'Esther, salue le dessinateur d'un sobre "Au revoir Albert Uderzo", accompagné d'un dessin de ses personnages plongés dans les aventures d'Astérix, à l'ombre d'un menhir.

Au revoir Albert Uderzo ❤️ pic.twitter.com/PWUACajjHv — Riad Sattouf (@RiadSattouf) March 24, 2020



Le dessinateur Cambon, se souvenant de l'insatiable gourmandise d'Obélix, rend un hommage culinaire à Uderzo...

Un dernier hommage à Albert Uderzo, en bon dessinateur de gros nez.#uderzo

“— Je vais la prendre au sanglier, ma pizza. “ pic.twitter.com/coiVDSE5Hi — Cambon (@m_cambon) March 24, 2020



Le dessinateur de presse Delucq s'exclame "par Toutatriste" et se désole dans un dessin hommage : "Ça y est, le ciel nous est tombé sur la tête"



Le dessinateur Jul a dessiné, lui aussi, un Astérix inconsolable, reprenant également le concept du ciel qui nous tombe sur la tête... "Il a magnifié les choses" et fait quelque chose qui n'est qu'à lui", a-t-il réagi sur franceinfo.



L'hommage personnel et poétique du dessinateur Nob, en mots et en dessin : "C'est le premier auteur que j'ai lu, avant de savoir lire. Il a été mon premier et meilleur professeur de bande dessinée."

C'est le premier auteur que j'ai lu, avant de savoir lire. Il a été mon premier et meilleur professeur de bande dessinée... Au revoir monsieur Albert Uderzo #Asterix #AlbertUderzo #hommage pic.twitter.com/Qi2B9iyLbq — N o b (@nobfactory) March 24, 2020



Maliki a évoqué de son côté "les week-ends passés dans [sa] chambre à voyager avec ces irréductibles Gaulois"...

J'en ai passé des weekends, dans ma chambre, à voyager avec ces irréductibles gaulois. Incontestablement l'un de mes meilleurs souvenirs de bande dessinée, alors forcément, ça fait quand même quelque chose...#Uderzo #RIP pic.twitter.com/CmITZLuiY1 — Maliki (@Maliki_officiel) March 24, 2020



L'hommage du dessinateur Enrico Marini, qui salue "simplement un génie qui [l]' fait rêver et rire comme aucun autre dessinateur", avec un dessin qu'il a fait de l'Indien Oumpah-Pah, un autre personnage du tandem Uderzo-Goscinny.

UDERZO est mort, vive UDERZO! C’était simplement un génie. Avec ses dessins il m’a fait rêver et rire comme aucun autre dessinateur. Et j‘ai toujours eu une tendresse particulière pour son personnage Oumpah Pah. RIP Albert Uderzo pic.twitter.com/Pj87YX6hOx — Enrico Marini (@Marini_Comics) March 24, 2020



L'auteur de manga Aienkei, scénariste d'Horion, rappelle avec un tendre gif qu'Uderzo a enfin rejoint "son viel ami René Goscinny"...

Albert Uderzo est parti rejoindre son vieil ami, René Goscinny. #Asterix est orphelin mais il a depuis longtemps trouvé une famille d'accueil dans le cœur des lecteurs. pic.twitter.com/aTdUF8MRB9 — AIENKEI (@Aienkei) March 24, 2020

Les hommages du ministre de la Culture, des médias et de divers admirateurs

Le ministre de la Culture Franck Riester a salué la mémoire d'Albert Uderzo qui "avait trouvé la recette de la potion magique : un esprit rieur, un coup de crayon indépassable, une complicité indéfectible avec Goscinny et des heures de travail. Noblesse suprême, il avait accepté que ses héros lui survivent pour le bonheur de son public." Comme on le sait, un géant comme Hergé, créateur de Tintin, avait émis le désir inverse. Chaque choix est personnel et respectable.

Albert Uderzo avait trouvé la recette de la potion magique : un esprit rieur, un coup de crayon indépassable, une complicité indéfectible avec Goscinny et des heures de travail. Noblesse suprême, il avait accepté que ses héros lui survivent pour le bonheur de son public. pic.twitter.com/pxecMhR4wi — Franck Riester (@franckriester) March 24, 2020



Le site Kobini a retrouvé une planche de circonstance, celle d'un Obélix en larmes, dans les bras d'Astérix... ou plutôt l'inverse.

Le monde de la BD est en deuil : Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est mort



https://t.co/h14Sbvui4o pic.twitter.com/opIpFPSdxQ — Konbini France (@KonbiniFr) March 24, 2020



Le journaliste aéronautique Fabrice Morlon nous rappelle qu'Uderzo était aussi le dessinateur des célèbres pilotes Tanguy et Laverdure.

Tanguy et Laverdure sont orphelins... Bon vol Albert Uderzo! pic.twitter.com/YbZD5OZ62I — Fabrice Morlon (@fabmorlon) March 24, 2020



Via son compte Twitter, le Parc Astérix a également rendu hommage à Uderzo.

Les équipes du Parc Astérix adressent leurs plus sincères condoléances à la famille d’Albert Uderzo.

Albert Uderzo était, avec René Goscinny, à l’origine du Parc Astérix.

Impliqué et présent sur l’ensemble de nos projets, il restera dans les mémoires de chacun d’entre nous. pic.twitter.com/C40VbhvYQ1 — ParcAsterix (@ParcAsterix) March 24, 2020



Le journal du rugby Midi Olympique nous rappelle que l'ovalie existait déjà du temps des Gaulois... enfin, dans le monde merveilleux d'Astérix et Obélix.

Albert Uderzo s'en est allé. Astérix, demi de mêlée roublard, et Obélix, pilier moderne taillé comme un menhir, ont perdu le coach historique qui les avait menés à la victoire face aux Bretons. Au revoir, Monsieur ! pic.twitter.com/fucrvCNBQN — Midi Olympique (à la) (@midi_olympique) March 24, 2020



Beaucoup de sites, médias et auteurs spécialisés dans les jeux vidéos saluent la mémoire d'Uderzo. C'est notamment le cas de la chaîne Game One.

Albert Uderzo nous a quitté. RIP pic.twitter.com/ldNtMo0Dlt — Game One (@gameone) March 24, 2020



Le département du Val-de-Marne, en banlieue sud-est de Paris, a rappelé l'existence d'une série de planches "Astérix au Val-de-Marne" remontant aux années 1966-67...

Nous apprenons le décès du dessinateur de la #BD #Astérix, Albert #Uderzo. Saviez-vous qu'une série de planches « Astérix au Val-de-Marne » est parue régulièrement entre 1966-1967 dans le journal "France Soir 94," ?! https://t.co/sQcxxLldaF?@valdemarne_94 pic.twitter.com/HUu4lf08nQ — Archives Val-de-Marne (@Archives_94) March 24, 2020



Actualité oblige, le journaliste du Nouvel Observateur mentionne un certain Coronavirus qui sévissait déjà sous l'empire romain... ou en vérité, dans un album d'Astérix réalisé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad et paru en 2017...

Hommage à Albert Uderzo. pic.twitter.com/phxNOLnaIj — Pascal Riché (@pascalriche) March 24, 2020



Enfin, le journaliste scentifique Olivier Lascar y est allé de sa propre planche-hommage en s'inspirant directement de l'actualité récente, s'amusant à faire un parallèle entre la potion magique et la chloroquine, au centre des attentions et discussions dans la recherche d'un remède contre le Covid-19 (et toute ressemblance entre le professeur Didier Raoult et Panoramix n'est pas du tout fortuite)...



Enfin, le très touchant clin d'œil d'un médecin, Delphine Tharaud, qui nous rappelle en ces temps de crise sanitaire qu'"on a bien besoin de potion magique en ce moment".