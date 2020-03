Films, lectures, musées, musique : neuf propositions culturelles sur la toile pour adoucir le confinement des enfants (et des parents)

Des idées en cette période de confinement forcé pour nourrir la curiosité naturelle des enfants.

Avec les écoles, collèges et lycées fermés depuis le 16 mars, pour endiguer la pandémie du coronavirus, de nombreuses initiatives ont fleuri sur la toile pour divertir les enfants et les adolescents.

Outre les solutions pour se ravitailler en lectures, voici quelques idées d'occupations culturelles pour les enfants.

1 Une journée avec un auteur

"Une journée avec...". La maison d'édition jeunesse L'école des Loisirs propose sur son site des lectures en ligne, des activités, des jeux, chaque matin à partir de 09h00, un programme autour d'un auteur de la maison. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir les personnages emblématiques de l'Ecole des loisirs, comme le lapin Simon, de Stephanie Blake, présenté le 19 mars, et que l'on peut retrouver aujourd'hui, les contenus étant archivés et accessibles les jours suivants.

2 France Télévisions propose des programmes pour les enfants et pour les familles

Outre le renforcement de son offre éducative, notamment à travers la nouvelle émission éducative "La maison Lumni" pour les 8-12 ans et la plateforme Lumni, les chaînes proposent des contenus culturels et du divertissement pour les enfants et la famille. France 2 propose par exemple tous les jours après le journal de 13H00 un film patrimonial français. L'offre a commencé lundi avec Jean de Florette.

3 Bam ! De l'art dans les épinards

A retrouver aussi sur le site de France télévisions, le programme court Bam ! de l'art dans les épinards, qui propose d'"exposer les enfants à l’art", en faisant venir les œuvres des plus grands musées jusqu’à eux.

4 Lectures de contes sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, enseignants, parents, proposent des rendez-vous lecture, comme ce professeur des écoles, de Poitou-Charentes, sur Facebook.





5 A la découverte des oeuvres du Louvre

De nombreux musées, en France et dans le monde, proposent des visites virtuelles de leurs collections. Le Louve fait des propositions spécifiques pour enfants. Une série Une minute au musée, disponible sur YouTube, des dossiers documentaires à télécharger sur le site du musée, des outils pédagogiques par tranche d'âge.

De nombreux musées du monde entier proposent des visites en ligne.

6 Des documentaires sur l'appli Bayam

Bayard a lancé des propositions dès le début du confinement, via le site Bayard Jeunesse, et via son application Bayam.

Bayam est offert le temps du confinement ! Nous vous avons concocté un programme d’activités culturelles et ludo-éducatives pour occuper vos enfants: balades virtuelles au musée, activités manuelles et artistiques et des surprises quotidiennes avec Mortelle Adele. À tout de suite pic.twitter.com/r986oYUFUO — BayaM (@bayam_fr) March 16, 2020

7 Les podcasts sur les sites des radios

A retrouver sur le site de France Culture, Lectures d'enfance, trente minutes de lecture par un comédien ou une comédienne d'un texte pioché dans les lectures d'enfance. On peut ainsi écouter Les Lettres de mon moulin, par François Périer, ou bien Le Petit Nicolas, par Jacques Bonaffé. Toutes les lectures sont archivées. Une mine. En podcast également Une histoire et Oli, des contes racontés par des Alain Mabanckou, Zep ou Delphine de Vigan, Omar Sy ou encore Nicolas Mathieu...

8 Des films en accès libre

L'association Films pour enfants propose une sélection de films habituellement réservée aux enseignants (surtout des dessins animés).

9 Musique

La musique peut être une proposition pour accompgner un temps calme dans la journée. Des sites et applications dédiées à la musique pour les enfants pullulent sur la toile, comme Radio Enfants ou encore Radiodoudou. La série Max et Maestro, disponible sur le site de francetv est aussi une manière amusante de les faire entrer dans la musique.

10 Bonus

Pour finir, et pour vous détendre, chers parents confinés, cette ultime option :

