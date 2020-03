Metropolitan Museum, Moma, Musée Van Gogh, Ville de Paris : des oeuvres d'art à découvrir chez soi sur le sites des musées

Des oeuvres d'art à regarder chez soi, en attendant de pouvoir retourner dans les musées

Confinés à la maison, vous rêvez de courir les musées et les expositions, tous fermés. C'est l'occasion d'aller découvrir virtuellement les collections de quelques musées. Nous en avons sélectionné quatre pour vous.

5 000 ans d'art en ligne sur le site du Met

Paul Cézanne, "Nature morte aux pommes et aux primevères", ca. 1890 (Metropolitan Museum of Art, Bequest of Sam A. Lewisohn, 1951)

Le plus beau est le site du Metropolitan Museum de New York qui a mis en ligne toutes les œuvres qu'il possède, avec de belles photos, des notices écrites et, pour certaines, des commentaires audio. Elles sont parfois accompagnées d'une analyse audio pour les enfants. En anglais bien sûr.

Une entrée propose une promenade parmi une sélection effectuée par les conservateurs du Met. Une autre présente les acquisitions des dernières années. Rappelons que le Met propose plus de 406 000 images en haute résolution de ses œuvres tombées dans le domaine public, qu'on peut télécharger et partager librement (elles sont siglées OA, open access).

Le Metropolitan Muséum propose aussi, en ligne et gratuitement, la collection de ses publications en libre accès. Avec textes et photos. 50 ans de livres publiés par le grand musée, à lire en ligne ou à télécharger en PDF. Soit 578 titres classés par ordre alphabétique, avec un moteur de recherche efficace. Et des entrées séparées pour les nouvelles publications, les favorites, les catalogues d'expositions.

4 300 très belles images sur le site du musée Van Gogh

Vincent van Gogh, "Amandier en fleur", Saint-Rémy-de-Provence, février 1890(Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation))

Le musée Van Gogh d'Amsterdam, qui conserve la plus grande collection du peintre néerlandais (plus de 200 peintures et 500 dessins), propose aussi de magnifiques promenades dans ses collections. Sur son site internet, plus de 4 300 images de très grande qualité des œuvres qu'il possède. Celles de Vincent van Gogh (1853-1890) bien sûr mais aussi d'autres peintres de la fin du XIXe, Claude Monet, Paul Gauguin, Maurice Denis, Félix Vallotton, Pierre Bonnard, Henri de Toulouse-Lautrec. Un peu en vrac mais il y a un moteur de recherche.

Et puis, sur Google Arts & Culture, le musée propose une promenade virtuelle dans ses salles, avec possibilité de zoomer sur les tableaux et de lire les cartels. Et puis, plus facile à manipuler, 164 œuvres avec des notices.

Collections et expositions passées sur le site du MoMA

Au Museum of Modern Art de New York, "Jeune fille devant un miroir" de Picasso (FRANCES M. ROBERTS/NEWSCOM/SIPA / SIPA USA)

Le Museum of Modern Art présente 84 000 œuvres en ligne dont 18 000 photographies. Les images sont moins belles que celles du Met mais le musée propose aussi en ligne, depuis 2016, une section d'archives de ses expositions depuis la première, en 1929, consacrée à Cézanne, Seurat, Gauguin et Van Gogh. Des photos de l'accrochage (en noir et blanc pour les premières années), la liste des œuvres, le communiqué de presse ou parfois le catalogue à télécharger. On trouvera par exemple l'exposition de photographie historique The Family of Man organisée par Edward Steichen en 1955.

Les oeuvres en ligne des musées de la Ville de Paris

Charles Marville, "Rue Poliveau, de la rue du Fer à Moulin", Entre 1860 et 1875 (Musée Carnavalet, Histoire de Paris, Paris Musées)

Les musées de la Ville de Paris (Carnavalet, Petit Palais, musée Cernuschi, musée Bourdelle...) proposent, eux, 324 622 œuvres en ligne. Depuis quelques semaines, 150 000 images représentant celles qui sont tombées dans le domaine public sont disponibles et peuvent être téléchargées gratuitement en haute définition, d'Amedeo Modigliani à Robert Delaunay, d'Eugène Atget à Charles Marville. Avec des entrées par musées, par auteurs, par périodes.

Le musée d'Orsay, lui, propose une sélection d'oeuvres commentées. C'est plus compliqué de naviguer sur le site du Louvre mais le musée met en ligne des œuvres de ses collections sur Twitter, sous le hashtag #UnJourUneOeuvre.