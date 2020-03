Covid-19 : comment parler du virus aux enfants ?

À Nice (Alpes-Maritimes), le Covid-19 est dans toutes les discussions, y compris chez les enfants. "On dit qu'il faut bien se laver les mains, qu'il faut avoir du produit, et ne pas se faire de câlins", explique un garçon. "Certains n'ont absolument pas peur du virus. Moi j'ai quand même un petit peur", précise une jeune fille. Chaque parent a sa méthode pour tenter d'expliquer la situation aux enfants.

Dédramatiser la situation auprès des plus jeunes

"On en parle en essayant d'expliquer ce que c'est. Ce n'est pas évident pour un enfant de comprendre ce virus-là", confie un père de famille. Malgré l'humour, l'inquiétude est toujours là. "Certains amis m'ont dit qu'ils ne viendraient plus à l'école si l'on passait à l'étape 3", s'inquiète une jeune fille. Selon une pédopsychiatre, il faut expliquer la situation aux enfants et la dédramatiser.

