Angoulême 2020 : le Fauve d'or est attribué à "Révolution", le Prix du Public France Télévisions à "Saison des roses"

Le Festival de la bande dessinée d'Angoulême, qui marque le lancement officiel de l'année de la BD, a dévoilé samedi soir son palmarès.

Côté Prix du Public France Télévisions, c'est Chloé Wary, jeune dessinatrice née en 1995, qui a été distinguée samedi après-midi par le jury. Son album de bande dessinée, Saison des Roses (Flblb), raconte le combat d'une ado banlieusarde pour sauver son équipe de foot dont l'avenir est menacé.



Le Fauve d'or a été décerné à Florent Grouazel et Younn Locard pour Révolution t.1 (Actes Sud - L'An 2), leur fresque saisissante de 320 pages sur la Révolution française de 1789, premier volet d'une trilogie très ambitieuse.



Parmi les autres récompenses, Joe Kessler a reçu le Fauve Révélation pour Lucarne (L'association), un épatant recueil de cinq récits, alors que Seth a obtenu le Fauve spécial du jury pour Clyde Fans (Delcourt), une histoire familiale.



Certaines distinctions ont été décernées dès le début du festival. Mercredi soir, le dessinateur et scénariste de BD Emmanuel Guibert, auteur notamment de la série La guerre d'Alan (L'Association, 2000-2008), a notamment reçu le Grand prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Jeudi, le prix Jeunesse du festival a été remis à l'autrice Camille Jourdy pour son album Les vermeilles (Actes Sud BD). Enfin, en marge du festival, le dessinateur algérien Abdelhamid Amine, dit "Nime", critique du régime et condamné en décembre à un an de prison dont trois mois ferme, a reçu le prix du courage artistique.



Le festival se tient sur fond d'inquiétude des dessinateurs et scénaristes qui peinent à vivre de leur art, et qui n'ont pas manqué de le faire savoir sur les stands, avec notamment une grève de la dédicace vendredi.

Le Palmarès d'Angoulême (France Télévisions)

Le palmarès complet dévoilé samedi

Fauve d’or : Révolution t.1 de Florent Grouazel et Younn Locard (Actes Sud - L’An 2)



Fauve Prix du Public France Télévisions : Saison des roses de Chloé Wary (Flblb)



Fauve BD Alternative : Komikaze (Croatie)



Fauve du Patrimoine : La main verte et autres récits de Nicole Claveloux (Cornelius)



Fauve Révélation : Lucarne de Joe Kessler (L’association)



Fauve de l’Audace : Acte de Dieu de Giacomo Nanni (Ici même)



Fauve de la série : Dans l’abîme du temps de Gou Tanabe et H. P. Lovecraft (Ki-on)



Fauve spécial du Jury : Clyde Fans de Seth (Delcourt)



Fauve Polar SNCF : No direction d’Emmanuel Moynot (Sarbacane)