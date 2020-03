Albert Uderzo, le dessinateur d'"Astérix", est mort à l'âge de 92 ans

D'après la famille du créateur du célèbre gaulois, son décès n'est pas lié à l'épidémie de coronavirus en France.

Albert Uderzo est mort. La famille du dessinateur d'Astérix a annoncé, mardi 24 mars, son décès à l'âge de 92 ans. "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", a expliqué Bernard de Choisy, son gendre, à l'AFP.

Imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo, l'irréductible Gaulois de la bande dessinée a fait son apparition le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de l'hebdomadaire Pilote. Depuis six décennies et 38 aventures, la série Astérix est devenue un "lieu de mémoire" de l'identité française, s'ingéniant à parodier le mythe de "nos ancêtres les Gaulois".

Mickey Mouse et Popeye

Uderzo est né en 1927 à Fisme dans la Marne dans une famille d'immigrés italiens. Albert grandit en balieue parisienne, à Clichy-sous-Bois. Le Journal de Mickey paraît pour la première fois en 1934, l'année où la famille Uderzo est naturalisée française. Albert se plonge avec délectation dans Mickey Mouse, dont les aventures paraissent dans Le Petit Parisien. Il découvre un peu plus tard le personnage de Popeye, qui restera pour lui une source d'inspiration.

Albert adore dessiner, mais il se voit plutôt devenir mécanicien. C'est son frère Bruno, qui pose le premier jalon de sa future carrière de dessinateur en le présentant à la Société parisienne d’édition, publiait des ouvrages et des magazines pour enfants, comme Bibi Fricotin.

C'est dans cette maison, où il restera finalement un an, qu'Uderzo apprend les bases du métier : lettrage, calibrage d'un texte, retouche d'image. C'est là aussi qu'il rencontre Calvo, son maître, qui l'encourage à persister dans le dessin.

Depuis 1959, les albums d'Astérix se sont écoulés à 380 millions d'exemplaires en 111 langues. Le dernier opus, La Fille de Vercingétorix, réalisé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, est sorti en octobre 2019, pour le 60e anniversaire de la création de la bande dessinée.