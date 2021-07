Mercato : PSG, OM, LOSC, OL... Tous les transferts de la Ligue 1

Le mercato français a débuté le 9 juin et s'achèvera le 31 août 2021 à 23h59.

Le marché du football estival est ouvert ! Certaines formations ont déjà donné le ton avec des recrutements de qualité, comme l'arrivée de Sergio Ramos au PSG, ou celui de Mattéo Guendouzi à l'OM.

Si vous n'avez pas eu le temps de découvrir tous les transferts de ce mercato estival 2021, la rédaction de franceinfo: sports vous propose un petit guide pour suivre au mieux l'intégralité des mouvements dans le championnat de Ligue 1.

Angers SCO

Loïs Diony d'Angers file en prêt à l'Etoile Rouge de Belgrade. (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Arrivées : Azzedine Ounahi (Avranches)

Départs : Ludovic Butelle (libre, Red Star), Loïs Diony (prêt, Étoile Rouge de Belgrade).

Bordeaux

Josh Maja, prêté par Bordeaux à Fulham, réintègre le club français. (JULIAN FINNEY / AFP)

Arrivées : Raoul Bellanova (retour de prêt, Pescara), Josh Maja (retour de prêt, Fulham), Thomas Carrique (retour de prêt, CD Calahorra), Ruben Pardo Gutiérrez (retour de prêt, CD Leganés), Alexandre Lauray (retour de prêt, Villefranche Beaujolais), Issouf Sissokho (prêt, Derby Académie, Mali).

Départs : Youssouf Sabaly (libre, Real Betis), Hatem Ben Arfa (libre), Jean-Michel Seri (retour de prêt, Fulham), Vukasin Jovanovic (libre), Nicolas De Preville (libre), Maxime Poundje (libre), David Cardoso (libre), Daouda Diallo (libre), Ibrahim Diarra (libre), Over Mandanda (libre).

Brest

Après un prêt à Brest, Bandiougou Fadiga retourne au PSG. (FRANCK FIFE / AFP)

Arrivées : Grégoire Coudert (libre, Amiens), Lilian Brassier (transfert définitif, Stade rennais).

Départs : Jean Lucas (retour de prêt, Olympique lyonnais), Bandiougou Fadiga (retour de prêt, PSG), Ferris N'Goma (libre, Châteauroux), Romain Perraud (Southampton).

Clermont

Lorenzo Rajot quitte Clermont et s'engage à Rodez. (THIERRY LARRET / MAXPPP)

Arrivées : Bryan Silva Teixeira (retour de prêt, Orléans), Arial Mendy (prêt, Servette de Genève)

Départs : Baïla Diallo (prêt, Orléans), Lorenzo Rajot (Rodez), Sofyan Chader (prêt, FC Vaulx-en-Velin)

Lens

Wesley Saïd s'est engagé avec le RC Lens jusqu'en 2024. (JEFF PACHOUD / AFP)

Arrivées : Christopher Wooh (Nancy), Wesley Saïd (Toulouse), Gaël Kakuta (Amiens), Wuilker Farinez (transfert définitif, Millonarios), Charles Boli (retour de prêt, Paris FC), Deiver Machado (Toulouse), Mamadou Camara (AS Dakar-Sacré Coeur).

Départs : Arnaud Kalimuendo (retour de prêt, PSG), Gaêtan Robail (prêt Valenciennes), Boubakar Camara (prêt, Le Mans), Cheick Traoré (Dijon), Tony Mauricio (Sochaux-Montbéliard), Tom Ducrocq (prêt SC Bastia), Zakaria Diallo (libre), Issiaga Sylla (retour de prêt Toulouse), Thomas Vincensini (SC Bastia), Loïc Badé (Stade rennais).

Lille

Boubakary Soumare s'engage à Leicester jusqu'en 2026. (SYLVAIN LEFEVRE / AFP)

Arrivées : Jocelyn Gourvennec (entraîneur, libre), Cheikh Niasse (retour de prêt, Panathinaïkos), Angel Gomes (retour de prêt, Boavista).

Départs : Rominigue Kouamé (Troyes), Mike Maignan (AC Milan), Christophe Galtier (entraîneur, Nice), Boubakary Soumaré (Leicester), Hervé Koffi (Charleroi), Scotty Sadzoute (Louvain), Adama Soumaoro (transfert définitif, Bologne), Lucas Chevalier (prêt, Valenciennes FC).

Lorient

Umut Bozok retourne au FC Lorient après avoir été prêté à Troyes. (NICOLAS CREACH / MAXPPP)

Arrivées : Umut Bozok (retour de prêt, Troyes), Julien Ponceau (retour de prêt, Rodez), Tom Renaud (retour de prêt, Cholet), Junior Burban (retour de prêt, Saint-Priest), Quentin Lecoeuche (retour de prêt, AC Ajaccio).

Départs : Josué Homawoo (Red Star), Maxime Pattier (Stade Briochin), Trevor Chalobah (retour de prêt, Chelsea), Andrew Gravillon (retour de prêt, Inter Milan), Tiago Ilori (retour de prêt, Sporting Portugal).

Lyon

Damien da Silva s'engage avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2023. (JEAN CATUFFE / AFP)

Arrivées : Peter Bosz (entraîneur, Bayer Leverkusen), Henrique (Vasco de Gama, libre), Damien da Silva (Rennes, libre), Jean Lucas (retour de prêt, Brest), Moussa Dembele (retour de prêt, Atlético de Madrid), Youssouf Koné (retour de prêt, Antalyaspor), Pape Cheikh Diop (retour de prêt, Dijon), Lenny Pintor (retour de prêt, Troyes), Jeff Reine-Adelaïde (retour de prêt, OGC Nice).

Départs : Rudi Garcia (entraîneur, libre), Memphis Depay (libre, FC Barcelone), Yaya Soumaré (prêt à Dijon), Cenk Ozkaçar (prêt, club belge de Louvain)

Marseille

Gerson s'est engagé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2026. (JORGE RODRIGUES / AFP)

Arrivées : Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Nemanja Radonjic (retour de prêt, Hertha Berlin), Gerson (Flamengo), Leonardo Balerdi (transfert définitif, Borussia Dortmund), Mattéo Guendouzi (prêt, Arsenal), Cengiz Ünder (prêt, AS Rome), Luan Peres (Santos FC, Brésil)

Départs : Yuto Nagatomo (libre), Saîf-Eddine Khaoui (libre), Valère Germain (libre), Florian Thauvin (libre, Tigres UANL), Christopher Rocchia (libre, Dijon), Maxime Lopez (transfert définitif, Sassuolo), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Michaël Cuisance (retour de prêt, Bayern Munich), Kevin Strootman (prêt, Cagliari), Yohann Pelé (libre), Abdallah Ali Mohamed (Stade Lausanne), Lucas Perrin (prêt, Strasbourg)

Metz

Lenny Joseph s'est engagé avec le FC Metz jusqu'en 2024. (THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Arrivées : Lenny Joseph (Le Puy Foot 43 Auvergne), George Mikautadze (retour de prêt, RFV Seraing), Amine Bassi (libre, Nancy).

Départs : Amadou Dia NDiaye (prêt, Le Mans), Sami Lahssaini (prêt, RFC Seraing), Aaron Leya Iseka (retour de prêt, Toulouse), Rayan Djedje (prêt, RFC Seraing), Mathieu Cachbach (prêt, RFC Seraing), Ablie Jallow (prêt, RFC Seraing), Guillaume Dietsch (prêt, RFC Seraing), Victorien Angban (Sotchi).

Monaco

Alexander Nübel file en prêt à l'AS Monaco jusqu'en 2025. (TOM WELLER / AFP)

Arrivées : Jean-Eudes Aholou (retour de prêt, Strasbourg), Wilson Isidor (retour de prêt, Bastia-Borgo), Alexander Nübel (prêt, Bayern Munich), Strahinja Pavlovic (retour de prêt, Cercle Bruges), Anthony Musaba (retour de prêt, Cercle Bruges), Jean Harisson Marcelin (retour de prêt, Cercle Bruges), Giulian Biancone (retour de prêt, Cercle Bruges), Ismail Jakobs (FC Cologne)

Départs : Arthur Zagre (prêt au FC Utrecht), Gil Bastiao Dias (Benfica), Stevan Jovetic (libre), Florentino Luis (retour de prêt, Benfica), Benjamin Henrichs (transfert définitif, Leipzig)

Montpellier

Thuler du club brésilien Flamengo file en prêt à Montpellier jusqu'en 2022. (SERGIO MORAES / AFP)

Arrivées : Thuler (prêt, Flamengo), Thibaut Vargas (retour de prêt Châteauroux), Léo Leroy (libre, Châteauroux)

Départs : Vitorino Hilton (retraite), Damien Le Tallec (libre), Samy Benchamma (libre), Il-Lok Yun (libre), Keagan Dolly (libre), Yanis Ammour (libre), Kylian Kaïboué (libre, SC Bastia), Clément Vidal (prêt AC Ajaccio), Daniel Congré (libre, Dijon), Bastian Badu (libre, Le Mans).

Nantes

Rémy Descamps s'est engagé au FC Nantes jusqu'en 2024. (KRISTOF VAN ACCOM / AFP)

Arrivées : Wylan Cyprien (prêt, Parme), Rémy Descamps (RSC Charleroi), Molla Wagué (retour de prêt, Amiens), Samuel Moutoussamy (retour de prêt, Fortuna Sittard).

Départs : Imran Louza (Watford), Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino), Thomas Basila (libre, KV Ostende), Alexandre Olliero (transfert définitif, Pau), Élie Youan (transfert définitif, Saint-Gall), Anthony Walongwa (libre).

Nice

Initialement en prêt, Jean-Clair Todibo du FC Barcelone s'engage officiellement avec l'OGC Nice jusqu'en 2026. (VALERY HACHE / AFP)

Arrivées : Christophe Galtier (Lille), Jean-Clair Todibo (prêt puis achat, FC Barcelone), Calvin Stengs (AZ Alkmaar)

Départs : Jeff Reine-Adelaïde (retour de prêt, Olympique lyonnais), Racine Coly (Estoril Praia), Pierre Lees-Melou (Norwich)

Paris Saint-Germain :

Sergio Ramos s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Arrivées : Georginio Wijnaldum (libre, Liverpool), Arnaud, Kalimuendo (retour de prêt, Lens), Marcin Bulka (retour de prêt, Châteauroux), Garissone Innocent (retour de prêt, Caen), Junior Dina Ebimbe (retour de prêt, Dijon), Bandiougou Fadiga (retour de prêt, Brest), Achraf Hakimi (Inter Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (libre, AC Milan)

Départs : Kays Ruiz (libre), Maxen Kapo (à Lausanne), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Thierno Baldé (Havre AC)

Reims

Nicolas Penneteau s'est engagé au Stade de Reims jusqu'en 2023. (JOHN THYS / AFP)

Arrivées : Nicolas Penneteau (SC Charleroi), Logan Costa (retour de prêt, Le Mans FC), Fraser Hornby (retour de prêt, Aberdeen FC), Anastasios Donis (retour de prêt, VVV Venlo), Ilan Kebbal (retour de prêt, USL Dunkerque), Billal Brahimi (retour de prêt, Stade Reims B), Sambou Sissoko (retour de prêt, Quevilly Rouen Métropole), Andreaw Gravillon (Lorient)

Départs : Mouhamadou Drammeh (Vejle Boldklub), Dialy Ndiaye (prêt, US Boulogne), Nicolas Lemaître (Quevilly Rouen Métropole), Timothé Nkada (prêt, US Orléans), Thibault De Smet (prêt, Beerschot VA), Louis Pelletier (Quevilly Rouen Métropole), Scott-Beckam Kyei (libre, Jeunesse Esch), Timothé Nkada (prêt, US Orléans), Boulaye Dia (Villarreal)

Rennes

Loïc Badé s'est engagé avec le Stade Rennais jusqu'en 2026. (JEROEN MEUWSEN / AFP)

Arrivées : Jérémy Gelin (retour de prêt, Royal Antwerp), Lorenzo Assignon (retour de prêt, SC Bastia), Loïc Badé (RC Lens)

Départs : Damien da Silva (libre, Olympique lyonnais), Dalbert (retour de prêt, Inter Milan), Steven Nzonzi (retour de prêt, AS Rome), Clément Grenier, libre), Jordan Siebatcheu (BSC Young Boys)

Saint-Etienne

Jean-Philippe Krasso retourne à l'AS Saint-Etienne après avoir été prêté au Mans FC. (YVES SALVAT / MAXPPP)

Arrivées : Mickäel Nadé (retour de prêt, QRM), Jean-Philippe Krasso (retour de prêt, Le Mans), Assane Dioussé El Hadji (retour de prêt, Ankaragücü)

Départs : Mathieu Debuchy (libre), Kevin Monnet-Paquet (libre)

Strasbourg

Karol Fila s'est engagé avec le RC Strasboug jusqu'en 2025. (FOTO OLIMPIK / AFP)

Arrivées : Mootaz Zemzemi (retour de prêt, US Avranches) , Karol Fila (Legia), Lucas Perrin (prêt, Olympique de Marseille)

Départs : Frédéric Guilbert (retour de prêt, Aston Villa), Jean-Eudes Aholou (retour de prêt, Monaco), Ismaïl Aaneba (libre), Kévin Zohi (libre), Duplexe Tchamba (SønderjyskE), Maxime Bastian (prêt Annecy), Mohamed Simakan (Leipzig), Idriss Saadi (libre), Lionel Carole (libre), Lamine Koné (libre), Stefan Mitrovic (Getafe)

Troyes

Issa Kaboré de Manchester City file en prêt à l'ESTAC Troyes. (SYLVAIN LEFEVRE / AFP)

Arrivées : Rominigue Kouame (transfert, Lille), Issa Kabore (prêt, Manchester City)

Départs : Lenny Pintor (retour de prêt, Olympique lyonnais), Umut Bozok (retour de prêt, FC Lorient), Alimani Gory (retour de prêt, Cercle Bruges), Adel Berkane (libre), Kemehlo Nguena (libre), Rayan Raveloson (libre), Mahamadou Dembele (prêt, Pau)