Ligue 1 : Sergio Ramos, la légende du Real Madrid, officiellement au PSG

Libéré par le Real Madrid le 16 juin dernier, le défenseur Sergio Ramos vient de s'engager officiellement avec le Paris Saint-Germain. Un contrat de deux ans a été signé ce jeudi 8 juillet. Après avoir été formé au FC Séville et avoir passé seize saisons consécutives avec le club madrilène, l'Espagnol de 35 ans va découvrir le championnat de France. "Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des titres", a-t-il déclaré sur le site du club parisien.

Le désormais ex-capitaine du Real Madrid est parti en catimini de son club de toujours. Son palmarès est impressionnant, en 671 matchs disputés avec les Merengue, il a remporté cinq Ligas et quatre Ligues des champions, pour un total de 22 titres. Cette saison, il a participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues en raison de plusieurs blessures qui l'ont empêché de boucler le championnat avec le club de la Maison Blanche. Non sélectionné avec l'Espagne pour l'Euro, il compte 180 capes pour 23 buts sous les couleurs de la Roja, avec laquelle il a remporté deux Euros (2008, 2012) et une Coupe du monde en 2010.

Buteur décisif en plus d'autres qualités

En plus d'être un défenseur incontournable, Sergio Ramos est un joueur déterminant dans les matchs importants et il l'a montré à plusieurs reprises avec ses buts décisifs sous le maillot du Real. La Ligue des Champions 2013-2014 en est le symbole : son but à la 93e minute lors de la finale entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid le samedi 24 mai 2014, à Lisbonne, a permis de relancer le match (1-1) avant que ses coéquipiers n'enfoncent le clou à l'issue de la prolongation (4-1) pour devenir champions d'Europe.

Et si sa carrière de buteur décisif se poursuit sous les couleurs du Paris Saint-Germain, elle pourrait bien soulager le club français qui tente en vain de remporter la coupe aux grandes oreilles. Le défenseur espagnol s'est rapidement emparé du slogan du PSG "Dream bigger" en parlant du "meilleur endroit pour continuer à rêver, le meilleur club pour continuer à gagner."

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

Ramos est un élément essentiel dans une équipe. Son ancien entraîneur, Zinédine Zidane, n'avait pas manqué de le souligner lors d'une conférence de presse en 2018 : "Il représente beaucoup. C’est notre leader, notre capitaine. Dire qu’il est important ne sert à rien, mais ce qu’il représente en tant que joueur espagnol ou pour tout le football est un exemple pour les autres", a déclaré le technicien. Cet exemple, capitaine du Real Madrid pendant 6 ans, rejoint aujourd'hui le PSG.