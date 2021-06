Le Real Madrid annonce le départ de Sergio Ramos après seize saisons au club

L’histoire aura duré seize ans… Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, quitte le club. Arrivé chez les Galactiques en 2005, en provenance du FC Séville, son contrat s'achevait le 30 juin prochain. Sergio Ramos a remporté 22 titres avec le club madrilène et a disputé 671 matches sous le maillot des Merengue. Gêné par de nombreuses blessures cette saison, il n’a disputé que 21 matches toutes compétitions confondues en 2020-2021.

22 titres, quatre Ligues des champions, cinq Liga, 671 matches pour 101 buts… Les statistiques de Sergio Ramos avec la Maison Blanche sont hors norme. Mais après seize ans de bons et loyaux services, les discussions entre le joueur en fin de contrat et le club autour d’une éventuelle prolongation n’ont pas abouti. Le Real Madrid a donc annoncé, mercredi 16 juin, le départ de son défenseur central et capitaine.

4 - Sergio Ramos est le 4e joueur qui compte le plus de matches en Liga avec le Real Madrid (469) et le 2e avec le plus de titres remportés au sein du club merengue (22, à égalité avec Sanchís et Marcelo), seulement devancé par Paco Gento (23). Légende. pic.twitter.com/PFpfgvtVgP — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2021

À 35 ans, Ramos quitte le Real Madrid après une saison en demi-teinte, sans aucun trophée, durant laquelle il n’a disputé que quinze matches en Liga en raison de nombreuses blessures. Et alors qu’il avait remporté la coupe du Monde 2010 et les Euros 2008 et 2010 avec l’Espagne, il n’a pas été sélectionné pour l’Euro 2021 par Luis Enrique. Avec le départ de Zinedine Zidane sur le banc, c'est une page qui se tourne dans le grand livre Merengue.

Une cérémonie d’hommage et d’adieu aura lieu, jeudi 17 juin, à 12h30, a annoncé le club.