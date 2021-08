Ligue 1 : Lionel Messi s'engage officiellement avec le PSG

Lionel Messi est officiellement un joueur du Paris-Saint Germain. Ce qui était au départ la caresse d'un rêve, puis une rumeur qui avait pris de l'épaisseur, s'est transformée ces derniers jours en une course éffrénée pour apercevoir le moindre geste du génie argentin qui indiquerait qu'il allait signer au PSG. Mardi 10 août, le bruit qui courrait est devenu une réalité.

Un contrat de deux ans

Après le choc de sa séparation avec Barcelone, annoncée le 5 août, et un discours d'adieu plein de larmes trois jours plus tard, Lionel Messi est officiellement un joueur du PSG. Libre de tout contrat depuis le 30 juin, le sextuple Ballon d'Or met le cap sur la capitale où il rejoint Kylian Mbappé et surtout son ancien coéquipier au Barça, Neymar. "La Pulga" s'est engagée pour deux ans et une troisième en option, a confirmé le club lundi soir dans un communiqué, et portera le numéro 30.

"Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris", a réagi Leo Messi après avoir paraphé son contrat, détaille le communiqué, qui dévoile les premiers mots de l'Argentin envers son nouveau club, avant la conférence de presse prévue mercredi, à 11h. "Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes", a indiqué l'Argentin de 34 ans.

Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a lui aussi montré sa joie de signer l'ancien n°10 du Barca. "Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille. Il n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique. L’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement", a ambitionné le président.

En pays conquis à Paris

Un séisme que personne n'osait supposer il y a encore quelques semaines, car rien ne semblait indiquer que la légende du Barça quitterait la Catalogne. Mais tout a basculé en quelques jours, et la sentence est tombée : son club n'avait tout simplement pas les moyens de le faire prolonger, et a donc dû se résoudre à le voir partir.

Au PSG, Messi n'arrive pas en territoire hostile : il y retrouvera d'anciens joueurs de Liga (Sergio Ramos, Rafinha), des partenaires de sélection (Di Maria, Paredes) et bien sûr Neymar, son ancien partenaire de la "MSN" qu'ils formaient avec Luis Suarez. Partenaire d'attaque de l'Argentin entre 2013 et 2017, le Brésilien avait déclaré vouloir "prendre à nouveau du plaisir avec Messi sur un terrain". C'est désormais chose faite, puisque Lionel Messi va bien fouler les pelouses de Ligue 1. Le n° 10 de la Selecao s'est même fendu d'un message sur Instagram lundi avant même l'annonce officielle de la signature, signe qu'il piaffait d'excitation.

En quête perpétuelle de superstars, le PSG fait passer un cap supplémentaire à sa frénésie de superstars depuis l'arrivée des qataris. Messi prend donc le même chemin que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos, arrivé au club de la capitale cet été en provenance du Real Madrid.

Quel Messi à Paris ?

Alors que le fair-play financier rôde toujours près des comptes des géants du football, le PSG va une nouvelle fois devoir marcher sur un fil pour ne pas se faire attraper par le col. Le board parisien a profité d'une situation économique inédite avec le Covid-19, un Barca obligé de vendre et des projections de merchandising gigantesques pour s'offrir Lionel Messi.

A 34 ans, à quel Messi aura droit le PSG ? L'Argentin va découvrir un autre club pour la première fois de sa carrière, après 21 ans passés en Catalogne. Messi a tout gagné dans sa carrière, et le dernier titre qui lui manquait - un titre avec la sélection argentine - vient de tomber dans son escarcelle avec la Copa America. Mais la "Pulga" n'a rien perdu de son appétit, et il y a peu de doutes sur son impact sportif immédiat, au contraire de David Beckham ou Gianluigi Buffon. Auteur de 30 buts en championnat la saison dernière, il n'a rien perdu de ses qualités, et le public français devrait pouvoir le confirmer, puisque Messi foulera chaque semaine les pelouses de Ligue 1.