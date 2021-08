Neymar annonce sur Instagram l'arrivée de Lionel Messi au PSG

Neymar est un homme impatient. L'avion de Lionel Messi pas encore atterri sur le sol parisien mardi 10 août, mais le Brésilien a déjà posté sur son compte Instagram une vidéo de lui avec l'Argentin, sous les couleurs du FC Barcelone, avec, écrit au-dessus : "Back together" ("de nouveau ensemble"), et en-dessous deux coeurs, l'un rouge, l'autre bleu, les couleurs du PSG.

Le post de Neymar déposé sur son compt Instagram le 10 août 2021, annonçant l'arrivée de son ami Lionel Messi au PSG. (instagram neymarjr)

Depuis le départ de sa villa barcelonaise, en fin de matinée, la destination de l'Argentin ne fait plus mystère. Et Neymar, resté très proche de son ancien coéquipier en Catalogne, était bien évidemment au courant des ultimes tractations qui ont permis aux deux partis, le PSG et Messi, de tomber d'accord pour un contrat.

Quelques minutes après, la PSG dévoilait une vidéo de 13 secondes révélant sans vraiment le faire l'arrivée prochaine de la star argentine.

Une courte vidéo où l'on décèle notamment les six Ballons d'Or de Messi et une image de l'Argentin sous le maillot de sa sélection. Quelques minuts après, au Bourget, Lionel Messi apparaissait à une fenêtre, avec un t-shirt sur le dos "Ici c'est Paris".