Après les trombes d'eau qui se sont abattues sur Paris lors de la cérémonie d'ouverture des JO du 26 juillet, la météo a été plus clémente, mercredi 28 août, pour le coup d'envoi des Jeux paralympiques. Au total, 140 danseurs, dont 16 ayant un handicap, et 4 400 parasportifs provenant de 182 délégations ont animé cette soirée orchestrée par Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris, Alexander Ekman, chorégraphe suédois, et le compositeur Victor Le Masne, à l'origine de l'hymne des olympiades. Tous les athlètes sont partis de la mythique avenue des Champs-Elysées pour rejoindre la place de la Concorde.

Baptisé "Paradoxe", le show de plus de trois heures a été pensé pour sortir "des clichés héroïsants concernant les personnes en situation de handicap, parce que ce n'est pas être un héros que de relever des défis du quotidien [...] liés aux barrières sociétales et urbaines", explique Thomas Jolly. Et ainsi passer de la discorde à la concorde. Arrivée de la délégation française, prestations de Christine and the Queens, allumage de la flamme... Découvrez les 11 séquences à retenir de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques.

Théo Curin ouvre la soirée à bord de son taxi recouvert de Phryges

Mêlant symboles et humour, le paranageur Théo Curin arrive au volant d'un taxi rouge entièrement recouvert de peluches de Phryges paralympiques. Une référence directe à son émission "Théo Le Taxi", diffusée sur France Télévisions, dans laquelle il reçoit des sportifs sur le siège passager de sa voiture pour les interviewer. Durant cette séquence, plusieurs para-athlètes se succèdent, comme Charles-Antoine Kouakou, médaillé d'or en 2021 aux Jeux paralympiques de Tokyo sur le 400 mètres T20, ou encore Nélia Barbosa, kayakiste de 25 ans, médaillée d'argent à Tokyo.

Le pianiste Chilly Gonzales donne le la

Durant la séquence d'ouverture, intitulée "Discorde", les auteurs de la cérémonie veulent montrer le paradoxe de notre société, qui continue de stigmatiser les personnes handicapées malgré son envie de les inclure. Pour ce faire, ils metttent en scène un face-à-face avec, d'un côté, plus de 140 danseurs vêtus de noir incarnant une société rigide, réfractaire au changement. De l'autre, 16 performeurs porteurs de handicap symbolisent l'ouverture et liberté. Le tout, sur Countdown, un morceau composé par Victor Le Masne et interprété par le pianiste de jazz canadien Chilly Gonzales.

Christine and the Queens interprète "Non, je ne regrette rien" d'Edith Piaf

Edith Piaf a de nouveau été mise à l'honneur. Après le très émouvant Hymne à l'amour interprété par Céline Dion à la fin de la cérémonie d'ouverture des JO, puis Sous le ciel de Paris de Zaho de Sagazan lors de la clôture, Christine and the Queens a repris Non, je ne regrette rien.

La délégation française clôt le défilé place de la Concorde

Athlètes et Phryges paralympiques défilent sur la place de la Concorde après avoir paradé depuis le bas des Champs-Elysées, avec la délégation afghane en tête. Depuis le pied de l'obélisque et vêtu d'un immense drapeau tricolore sur les épaules, le DJ français Myda remixe des incontournables de la variété française comme Que je t'aime de Johnny Hallyday (qui a enflammé les stades pendant les Jeux), Les Champs-Elysées de Joe Dassin ou encore Emmenez-moi de Charles Aznavour.

Des personnes handicapées témoignent de leur quotidien

Une série de témoignages touchants, diffusés sur des écrans géants. "En fait, on n'est pas différent de quelqu'un d'autre", affirme Lucie Retail, quadri-amputée à la suite d'une forme grave de paludisme. "J'ai découvert un tas de choses dans le sport", explique ensuite Serge Bec, premier escrimeur français à remporter un titre aux Jeux paralympiques de 1964 : "J'ai été champion paralympique, certes, je n'en fais pas une fierté mais quand même un honneur."

"Quand je suis devenue aveugle, j'ai eu l'impression que tout le monde me traitait différemment", raconte l'influenceuse canadienne Molly Burke, atteinte d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique qui entraîne la cécité, dans une deuxième vidéo : "Les gens que je croisais dans la rue parlaient à ma mère ou à mon père plutôt qu'à moi. Ils agissaient comme si j'étais stupide ou que je ne pouvais pas comprendre et je pense que c'est important de montrer au moinde à quel point je suis normale."

Lucky Love émeut la Concorde

Il est adoré de Juliette Armanet et de Béatrice Dalle, selon France 3 Hauts-de-France. Le chanteur lillois Lucky Love, qui souffre d'agénésie, une malformation rare in utero qui l'a fait naître sans bras gauche, bouleverse la place de la Concorde et les téléspectateurs en interpétant My Ability, accompagné par le chœur et l'Ensemble Matheus.

Emmanuel Macron proclame officiellement ouverts les Jeux paralympiques

"Je proclame les Jeux paralympiques 2024 ouverts", a déclaré Emmanuel Macron, comme le veut la coutume. Le président français s'est exprimé après les discours du président de Paris 2024, Tony Estanguet, et du président du Comité international paralympique, Andrew Parsons.

John McFall, qui rêve d'être parastronaute, apporte le drapeau paralympique

Le drapeau paralympique a fait son arrivée sur scène au mains d'un ancien para-athlète au parcours hors-norme. John McFall, qui est chirurgien orthopédique, médaillé de bronze sur le 100 mètres aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, a été sélectionné pour devenir le premier astronaute handicapé. Le blason représentant les Agitos, symboles de ces Jeux, a été hissé, pendant qu'on pouvait entendre l'hymne paralympique.

La flamme arrive sur "La Ritournelle" de Sébastien Tellier

Après trois heures de cérémonie, la flamme fait son apparition. C'est à Florent Manaudou que revient l'honneur d'initier cet ultime relais sur La Ritournelle, chanson mythique du compositeur français Sébastien Tellier. Il passe ensuite la flamme à Michaël Jérémiasz, le chef de mission de la délégation tricolore, qui la donne à l'escrimeuse italienne Béatrice Vio, qui la transmet à la paracycliste américaine Oksana Masters.

La flamme est auparavant passée par les mains de 1 000 porteurs depuis son allumage à Stoke Mandeville au Royaume-Uni, le berceau des Jeux paralympiques, le 24 août.

Cinq para-athlètes français allument la vasque

Après Teddy Riner et Marie-José Pérec lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ils sont cinq para-athlètes à avoir allumé la vasque olympique du jardin des Tuileries en tant que derniers relayeurs. Ainsi, les deux porte-drapeaux de la délégation française, Alexis Hanquinquant et Nantenin Keïta, ont rejoint, devant la vasque, l'athlète Charles-Antoine Kouakou, la nageuse Elodie Lorandi et le pongiste Fabien Lamirault. Le fameux ballon s'envole à nouveau dans le ciel parisien, pour toute la durée de ces Jeux paralympiques.

Christine and the Queens clôt la soirée avec "Born to Be Alive"

Christine and the Queens, également connue sous les noms de scène Chris ou Redcar, met le point final à cette soirée au son du tube planétaire Born to Be Alive, écrite par le chanteur français Patrick Hernandez en 1978. C'est sur ce hit disco que danseurs et performeurs mettent le feu à la Concorde dans un ballet endiablé de fauteuils roulants, laissant une traînée de couleurs et transformant la scène en une toile géante.